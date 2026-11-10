Behram-begova medresa sadnjom 400 sadnica obilježava veliki jubilej

Nedžida Sprečaković
Behram-begova medresa

Behram-begova medresa u Tuzli organizuje sadnju 400 sadnica u četvrtak, 12. novembra, u Dubnici kod Kalesije, povodom obilježavanja 400 godina od prvog spominjanja ove obrazovne ustanove u historijskim izvorima. Akcija će biti održana na vakufskoj parceli u blizini Mektebskog centra, s početkom u 10 sati.

Sadnice će posaditi sadašnji učenici Behram-begove medrese, a svaka od njih simbolično će predstavljati jednu godinu tradicije ove škole. Pošumljavanje je dio programa kojim Medresa tokom 2026. godine obilježava četiri stoljeća svoje historije.

400 sadnica za 400 godina tradicije

Na ceremoniji početka sadnje prisutnima će se obratiti muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, kao i predstavnici organizacija i institucija koje su podržale realizaciju ovog projekta.

Podršku akciji pružili su Medžlis Islamske zajednice Kalesija, JP Šume Tuzlanskog kantona i nevladina organizacija Eko zeleni Tuzlanskog kantona.

Iz Behram-begove medrese ističu da sadnja 400 sadnica predstavlja simboličan način obilježavanja značajnog jubileja, ali i priliku da učenici svojim učešćem doprinesu očuvanju prirode i pošumljavanju zemljišta.

Obilježavanje 400 godina od prvog spominjanja Behram-begove medrese u historijskim izvorima obuhvata više manifestacija koje se organizuju tokom ove godine.

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