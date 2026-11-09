Dnevnik TV Slon donosi događaje koji su obilježili 9. novembar:

*** U osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona danas je održan jednosatni štrajk upozorenja zbog neisplaćenih naknada za prevoz, a sindikati najavljuju mogućnost protesta i generalnog štrajka.

*** Romski jezik s elementima nacionalne kulture dio je nastavnog plana u Tuzlanskom kantonu, ali se još ne izučava u školama zbog nedostatka kvalifikovanih nastavnika.

*** Ministarstvo obrazovanja TK objavilo je konačnu rang-listu korisnika subvencija za boravak djece u predškolskim ustanovama, a potpisivanje ugovora zakazano je za četvrtak u 14 sati u BKC-u Tuzla.

*** Novoizabrani zastupnici i poslanici u BiH do sutra u 16 sati trebaju Centralnoj izbornoj komisiji dostaviti izjave o prihvatanju mandata.

*** Na Crnoriječkoj visoravni kod Vareša sutra će biti obilježena godišnjica pogibije pripadnika Patriotske lige i Armije RBiH, a za građane je organizovan prevoz iz Gornje Tuzle u 7 sati.

*** Kantonalno tužilaštvo TK predložilo je jednomjesečni pritvor za Muju Sikića iz Banovića, osumnjičenog za sedam teških krađa na području Oskove.

*** Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na području Tuzlanskog kantona oduzeli su 2.502 komada odjeće bez propisane dokumentacije, vrijedne oko 141 hiljadu maraka.

*** Danas se navršavaju 33 godine od rušenja Starog mosta u Mostaru, koji je 9. novembra 1993. godine srušen granatiranjem s položaja Hrvatskog vijeća odbrane.

*** Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je danas okupljanje u Sarajevu uoči predstojećih utakmica protiv Švedske i Rumunije.

*** Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Češke u tuzlanskom Mejdanu, čime je nakon dva kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine ostala bez bodova.