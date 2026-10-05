BiH savladala Poljsku na Bilinom Polju, Bašić donio Zmajevima tri boda

Nedžida Sprečaković

BiH savladala Poljsku rezultatom 1:0 večeras na Bilinom polju u Zenici, a gol vrijedan tri boda postigao je Ivan Bašić iz jedanaesterca u završnici utakmice. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovom pobjedom napravila je veliki korak u borbi za vrh grupe Lige nacija.

Zmajevi su utakmicu otvorili nešto ofanzivnije, a prvu priliku imali su već u drugoj minuti. Ermedin Demirović ubacio je loptu s desne strane, Sead Kolašinac pokušao je završiti akciju, ali je njegov udarac izblokiran.

Nova prilika stigla je sredinom prvog poluvremena nakon ubačaja Ermina Mahmića, ali je poljski golman Marcin Bułka uspio sačuvati mrežu.

Poljska je u završnici prvog dijela ozbiljno zaprijetila. Martin Zlomislić odbranio je pokušaj Wiktora Nowaka, dok je nekoliko trenutaka kasnije Nikola Katić intervenisao na gol liniji nakon udarca Karola Świderskog. Na odmor se otišlo bez pogodaka.

 

BiH savladala Poljsku nakon dramatične završnice

Početkom drugog poluvremena Bosna i Hercegovina je zatresla mrežu gostiju. Ivan Bašić je ubacio, a Haris Tabaković glavom pogodio, međutim gol je nakon intervencije VAR-a poništen zbog ofsajda.

Zmajevi su nastavili tražiti pogodak. Demirović je u 57. minuti imao dobru priliku, ali je Bułka ponovo odbranio, dok je u 76. minuti napadač BiH oboren u kaznenom prostoru. Nakon VAR provjere dosuđen je ofsajd pa jedanaesterac nije dosuđen.

Odluka je pala u 84. minuti. Esmir Bajraktarević probio je po desnoj strani i ubacio loptu pred gol Poljske, gdje je oboren Jovo Lukić. Sudija Jérémie Pignard nakon pregleda snimka pokazao je na bijelu tačku.

Odgovornost je preuzeo Ivan Bašić i preciznim udarcem pogodio za 1:0. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad Poljskom Zmajevi su stigli do osam bodova i ostali na drugom mjestu grupe, dva boda iza vodeće Švedske i četiri ispred Poljske. Naredni meč reprezentacija BiH igra 14. novembra u gostima protiv Švedske.

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