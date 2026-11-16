Posljednji trening Zmajeva pred sutrašnju utakmicu protiv Rumunije održan je večeras na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ u Sarajevu. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine završne pripreme odradili su u odličnom raspoloženju, a selektor Sergej Barbarez ima jasniju sliku o igračima na koje može računati.

Bh. reprezentativci su pod reflektorima najprije radili vježbe zagrijavanja i istezanja, nakon čega je uslijedio rad s loptom. Atmosfera među igračima bila je opuštena, uprkos važnosti predstojećeg susreta kojim će Zmajevi zaključiti grupnu fazu UEFA Lige nacija.

Trening Zmajeva bez Tabakovića, Muharemović se vraća u ekipu

Najveći problem za selektora predstavlja povreda Harisa Tabakovića, koji neće biti na raspolaganju protiv Rumunije. Napadač je povrijedio meniskus koljena koje je ranije imao problema, a tokom ove sedmice očekuje ga operacija.

Prema Barbarezovim riječima, Tabaković će izbivati s terena do kraja godine, dok se njegov povratak u reprezentaciju očekuje u martu, ukoliko oporavak protekne prema planu.

S druge strane, dobre vijesti stižu kada je riječ o Tariku Muharemoviću i Jovi Lukiću. Muharemović se vraća nakon odrađene suspenzije zbog žutih kartona, dok je Lukić prevazišao probleme s leđima koje je imao tokom gostovanja u Švedskoj.

Barbarez je potvrdio da je Lukić spreman za utakmicu i da normalno trenira.

Dodatnu pažnju stručni štab mora posvetiti disciplinskoj situaciji jer osmorici reprezentativaca prijeti suspenzija u slučaju novog žutog kartona. Ipak, selektor je naglasio da ta okolnost neće utjecati na izbor početne postave.

Zmajevi osigurali baraž, protiv Rumunije žele pobjedu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine već je osigurala drugo mjesto u grupi B4 i nastup u baražu za plasman u elitnu A diviziju Lige nacija. Protivnika u baražu Zmajevi će saznati na žrijebu u petak.

Rumunija u Zenicu dolazi nakon prve pobjede u grupi, ostvarene protiv Poljske rezultatom 2:1. Barbarez očekuje ozbiljnog protivnika i smatra da njegova ekipa neće imati jednostavan zadatak.

Bh. reprezentacija ima razloga za optimizam jer je slavila u posljednja tri međusobna susreta. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Rumunija je savladana rezultatom 1:0 u Bukureštu i 3:1 u Zenici, dok su Zmajevi u aktuelnom izdanju Lige nacija slavili u gostima sa 4:2.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Rumunije igra se sutra na stadionu Bilino polje u Zenici s početkom u 20:45 sati. Susret će suditi španski arbitar José María Sánchez Martínez, a direktan televizijski prijenos osiguran je na BHT-u i MY TV-u.