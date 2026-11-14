Edin Džeko posjetio Zmajeve u Švedskoj i pružio im podršku pred večerašnju utakmicu

RTV SLON
Foto: NS BiH

Edin Džeko posjetio je nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Solni, gdje je pružio podršku Zmajevima uoči večerašnjeg susreta protiv Švedske u okviru UEFA Lige nacija. Nekadašnji kapiten reprezentacije, uprkos oproštaju od nacionalnog dresa, pokazao je da je i dalje uz svoje bivše saigrače.

Džeko je sinoć posjetio reprezentativce u hotelu u Solni, razgovarao s igračima i poželio im sreću pred važan susret sa Švedskom.

Njegova posjeta izazvala je pozitivne reakcije, a još jednom je pokazala koliko je snažna povezanost dugogodišnjeg kapitena s reprezentacijom Bosne i Hercegovine.

Edin Džeko je tokom reprezentativne karijere ostavio dubok trag u bh. nogometu, a njegova podrška Zmajevima nastavlja se i nakon završetka nastupa u nacionalnom dresu.

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati na Strawberry Areni u Solni očekuje duel protiv Švedske u petom kolu Lige nacija.

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