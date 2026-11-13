Zmajevi odradili posljednji trening pred duel sa Švedskom

Ali Huremović
Zmajevi odradili posljednji trening pred duel sa Švedskom

Nogometna reprezentacija BiH večeras je na Strawberry Areni u Solni odradila službeni trening uoči sutrašnjeg susreta protiv Švedske, koji se igra u okviru petog kola grupe B4 UEFA Lige nacija.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza obavili su posljednje pripreme na stadionu na kojem će odmjeriti snage sa švedskom reprezentacijom. Utakmica je na rasporedu u subotu od 20:45 sati.
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Treningu su prisustvovali i čelnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, predsjednik Vico Zeljković, potpredsjednici Ivan Beus i Irfan Durić, te savjetnik predsjednika Marko Miličić.

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Predstavnici Saveza ovom prilikom razgovarali su s igračima i članovima stručnog štaba, kojima su poželjeli sreću u predstojećem susretu.

Reprezentacija BiH u Švedsku je doputovala nakon višednevnih priprema u Sarajevu, gdje je stručni štab radio na pripremi ekipe za posljednja dva kola grupne faze takmičenja.

Nakon gostovanja u Solni, Zmajeve očekuje još jedan važan susret. U utorak, 17. novembra, na stadionu Bilino polje u Zenici ugostit će reprezentaciju Rumunije, također od 20:45 sati.

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