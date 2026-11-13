Devizne rezerve BiH dostigle 19,9 milijardi KM, građani i firme sve više zaduženi

Devizne rezerve Bosne i Hercegovine na kraju septembra 2026. godine iznosile su 19,9 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 10 miliona KM u odnosu na august.

Istovremeno je nastavljen rast kreditnih zaduženja građana, preduzeća i javnog sektora, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Na godišnjem nivou devizne rezerve povećane su za 1,98 milijardi KM, odnosno 11,1 posto u odnosu na septembar prošle godine. Ovi podaci ukazuju na rast međunarodnih rezervi kojima upravlja Centralna banka BiH.

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju septembra dostigli su 31,93 milijarde KM, što je za gotovo 500 miliona KM više nego mjesec ranije. Mjesečni rast kreditnih zaduženja iznosio je 1,6 posto. Najveće povećanje u odnosu na august zabilježeno je kod privatnih preduzeća, čija su kreditna zaduženja porasla za 249,3 miliona KM. Slijede građani s povećanjem od 156,3 miliona KM, dok su javna preduzeća povećala zaduženja za 57,1 milion KM.

Rast kredita evidentiran je i kod vladinih institucija, za 16,5 miliona KM, te ostalih domaćih sektora, za 20,6 miliona KM.

Krediti u BiH za godinu porasli za više od četiri milijarde KM

Prema podacima Centralne banke BiH, ukupni krediti na godišnjem nivou povećani su za 4,13 milijardi KM, odnosno 14,9 posto.

Najveći nominalni rast zabilježen je kod stanovništva, čija su zaduženja za godinu povećana za 1,75 milijardi KM, što predstavlja rast od 12,5 posto.

Privatna preduzeća povećala su kreditna zaduženja za 1,3 milijarde KM ili 11,5 posto, dok su krediti vladinim institucijama porasli za 781,9 miliona KM.

Upravo je kod vladinih institucija zabilježen najveći procentualni godišnji rast, od 60,4 posto.

Zaduženja nefinansijskih javnih preduzeća povećana su za 217,6 miliona KM ili 30 posto, dok su krediti ostalim domaćim sektorima porasli za 78,5 miliona KM, odnosno 20,3 posto.

Podaci Centralne banke pokazuju da se kreditna aktivnost u Bosni i Hercegovini nastavila povećavati tokom septembra, pri čemu su najveći nominalni doprinos godišnjem rastu dali stanovništvo i privatna preduzeća.