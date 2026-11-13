Univerzitet u Tuzli utvrdio pravila za korištenje umjetne inteligencije

Ali Huremović
Univerzitet u Tuzli utvrdio pravila za korištenje umjetne inteligencije

Univerzitet u Tuzli usvojio je Politiku upotrebe alata umjetne inteligencije u nastavi i istraživanju, kojom su utvrđena pravila za korištenje novih tehnologija u akademskom radu.

Dokument, koji je Senat Univerziteta usvojio 7. oktobra 2026. godine, donosi smjernice za studente, nastavnike i istraživače, s posebnim naglaskom na akademski integritet, zaštitu podataka i odgovornost za sadržaje nastale uz pomoć umjetne inteligencije.

Nova politika ne zabranjuje korištenje AI alata, već predviđa njihovu primjenu kao podršku učenju, pripremi nastave i naučnoistraživačkom radu. Istovremeno, naglašava se da umjetna inteligencija ne može zamijeniti samostalno razmišljanje, stručno prosuđivanje i odgovornost korisnika.

Šta Univerzitet u Tuzli traži od studenata i nastavnika?

Studenti mogu koristiti umjetnu inteligenciju za pretraživanje literature, organizaciju ideja, pripremu prezentacija, vježbanje zadataka i učenje stranih jezika. Međutim, dužni su jasno navesti kada su koristili ove alate, provjeriti tačnost generisanih informacija i razumjeti sadržaj koji predstavljaju kao svoj rad.

Posebno se upozorava na korištenje umjetne inteligencije za izradu sadržaja o temama koje studenti prethodno nisu samostalno proučili. Takva upotreba u dokumentu se smatra akademski neetičnom jer može negativno utjecati na sticanje znanja i profesionalnih kompetencija.

Nastavnicima se omogućava korištenje AI alata za pripremu nastavnih materijala, prilagođavanje sadržaja potrebama studenata i osmišljavanje različitih oblika provjere znanja. Pravila korištenja umjetne inteligencije trebaju biti jasno navedena u silabusima nastavnih predmeta.

Posebna pravila za zaštitu podataka i naučna istraživanja

Politika propisuje zabranu unošenja ličnih podataka trećih osoba u AI alate bez odgovarajuće pravne osnove i saglasnosti. Također, neobjavljeni naučni rezultati, interni dokumenti Univerziteta, ispitna pitanja i autorski zaštićeni nastavni materijali ne smiju se unositi u javno dostupne AI sisteme.

Istraživači ostaju odgovorni za tačnost i vjerodostojnost svojih rezultata, čak i kada koriste umjetnu inteligenciju. AI sistemi ne mogu biti navedeni kao autori ili koautori naučnih radova, a značajna upotreba ovih alata mora biti transparentno predstavljena.

Planirane edukacije i novi univerzitetski predmet

Univerzitet u Tuzli kroz usvojeni dokument predviđa i daljnji razvoj digitalnih kompetencija studenata i nastavnika. Među preporučenim aktivnostima su organizovanje edukacija, uspostavljanje liste odobrenih AI alata i razvoj izbornog univerzitetskog predmeta o umjetnoj inteligenciji koji bi bio dostupan studentima svih studijskih programa.

Predviđeno je i periodično preispitivanje usvojenih pravila, najmanje jednom godišnje, kako bi se ona prilagođavala tehnološkim promjenama i novim potrebama akademske zajednice.

Na izradi dokumenta radili su prof. dr. Nermin Sarajlić, prof. dr. Vesna Bratovčić, prof. dr. Jasmin Suljagić, prof. dr. Sabina Đonlagić Alibegović i prof. dr. Jasmina Okičić Džindo.

KOMPLETAN DOKUMENT I UREDBE MOŽETE PRONAĆI NA OVOM LINKU.

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