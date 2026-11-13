Djeca s dijabetesom trebaju sigurno školsko okruženje u kojem nastavnici i vršnjaci razumiju njihove zdravstvene potrebe i znaju kako reagovati kada im je potrebna pomoć. Upravo je to cilj projekta „Sigurna škola, prijatelj djeci sa dijabetesom“, čiji su rezultati danas predstavljeni u Tuzli, povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa, 14. novembra.

U okviru projekta predstavljeni su edukativni film i brošura namijenjeni boljem informisanju nastavnika, učenika i roditelja o dijabetesu tipa 1, ali i smanjenju stigme s kojom se djeca koja žive s ovom bolešću mogu suočavati.

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović istakla je da djeca s dijabetesom mogu normalno živjeti, obrazovati se i učestvovati u svakodnevnim aktivnostima, ali da je neophodno bolje informisati njihovo okruženje.

„Ovo je nešto što je veoma pohvalno jer znamo da imamo djecu s dijabetesom tipa 1 koja normalno žive, rade, obrazuju se. Znači, samo treba tu stigmu da se skine sa samog naziva dijabetes. Djeca već znaju, djeca su obučena, roditelji znaju, a treba obučiti i upoznati nastavnike, a isto tako i njihove drugove“, kazala je Bećirović.

Djeca s dijabetesom i važnost edukacije nastavnika

Iz Udruženja „Novi horizonti“ upozoravaju da je nedovoljna informisanost često veći problem od predrasuda. Članica Upravnog odbora Udruženja Nidžara Ganibegović, koja je i majka trinaestogodišnje djevojčice s dijabetesom, ističe da je edukacija nastavnog osoblja posebno važna kako bi škole mogle odgovoriti na potrebe učenika.

„Edukacije radimo po školama, evo, tu smo se prilično angažovali kao udruženje. Dosad nismo imali nekih značajnih problema, bude djelimično problema na kantonu, naravno, ne govorim samo o Tuzli“, navela je Ganibegović.

Poseban značaj ima prepoznavanje hipoglikemije i hiperglikemije, odnosno niskog i povišenog nivoa šećera u krvi. Pravovremena reakcija nastavnika i drugih zaposlenih u školi može biti izuzetno važna kada se dijete suoči s promjenama zdravstvenog stanja tokom nastave.

U edukativnom filmu učestvuju djeca iz Udruženja „Novi horizonti“

Edukativni film realizovao je Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji s partnerima, a njegovi akteri su djeca iz Udruženja „Novi horizonti“. Kroz situacije iz svakodnevnog života prikazano je kako prepoznati promjene nivoa šećera u krvi i na koji način okruženje može pružiti odgovarajuću pomoć djetetu.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK Majda Sarihodžić naglasila je da Zavod kontinuirano provodi edukativne aktivnosti u zajednici, uključujući škole, te da novi videomaterijal predstavlja praktičan način prenošenja znanja.

Prema njenim riječima, cilj je da nastavnici i drugi koji borave s djecom budu bolje upoznati s postupanjem u situacijama kada učeniku s dijabetesom zatreba pomoć.

Podršku realizaciji projekta pružilo je i Wiener osiguranje u BiH. Predsjednik Uprave ove kompanije Borislav Doder istakao je da društvena odgovornost podrazumijeva djelovanje i izvan osnovne poslovne djelatnosti.

„Nije misija naša samo baviti se rizicima, naša misija je da budemo tamo gdje smatramo da smo najpotrebniji“, kazao je Doder, naglašavajući da su djeca u središtu ovog projekta.

Predstavljeni film i brošura osmišljeni su kao edukativni materijali koji trebaju pomoći nastavnicima, učenicima i roditeljima da bolje razumiju dijabetes tipa 1 i svakodnevne potrebe djece koja žive s ovom bolešću.