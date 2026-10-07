Jednostavna namirnica koja može pomoći u održavanju stabilnog šećera u krvi

Uravnotežena ishrana može imati važnu ulogu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, a među namirnicama koje se često preporučuju nalazi se lisnato zeleno povrće, posebno špinat.

Doktorica Megi Pauers kao jedan od izbora za obrok koji može pomoći u kontroli glukoze navodi upravo lisnato zeleno povrće, a uz špinat preporučuje i kupus. Važan dio obroka trebali bi biti i izvori proteina poput jogurta, svježeg sira, jaja, nemasnog mesa i putera od kikirikija.

Kombinovanje povrća i proteina može pomoći da porast glukoze nakon obroka bude blaži nego kada se obrok uglavnom sastoji od namirnica bogatih jednostavnim ugljikohidratima. Zbog toga, umjesto da se traži jedna namirnica koja će „brzo spustiti šećer“, važnije je obratiti pažnju na cjelokupan sastav obroka.

Primjer jednostavnog obroka mogu biti špinat i jaja, salata od kupusa uz nemasno meso ili jogurt uz obrok bogat povrćem.

Važan je i način pripreme. Špinat se može jesti svjež ili kratko termički obrađen, dok kupus može biti dio salate ili laganog obroka.

Kao praktična alternativa zaslađenim napicima navodi se i voda kojoj se dodaju kriške limuna ili krastavca. Takav napitak može biti način da se tokom dana unosi više tečnosti bez dodatog šećera. Ipak, ovakva voda nema ulogu terapije i ne može zamijeniti propisane lijekove ili savjet ljekara.

Povišen nivo šećera u krvi ponekad dugo ne izaziva jasne simptome. Kada se pojave, među mogućim znacima su pojačana žeđ, suha usta, učestalo mokrenje, pojačana glad, umor i neobjašnjiv gubitak tjelesne težine.

Ukoliko se takve tegobe ponavljaju ili traju duže vrijeme, preporučuje se provjeriti nivo šećera u krvi i razgovarati s ljekarom, posebno kod osoba koje imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa.