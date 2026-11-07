Tajna savršenog pirea krije se u izboru krompira, a kuhari savjetuju i jedan važan trik

RTV SLON
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Dobar pire krompir ne zavisi samo od količine putera i mlijeka koje dodajemo. Važnu ulogu ima i sorta koju koristimo, ali i način pripreme. Kuhari izdvajaju nekoliko trikova uz pomoć kojih pire može biti mnogo kremastiji, bez grudvica i neugodne, ljepljive teksture.

Prema preporukama kuhara koje je konsultovao portal EatingWell, za pripremu pirea posebno se preporučuje sorta Yukon Gold. Ovaj krompir ima odgovarajuću količinu škroba, zbog čega dobro upija puter i pavlaku, a rezultat je mekan i kremast prilog.

Dobar izbor može biti i Burbank Russet, koji sadrži više škroba, ali s njim treba biti oprezan jer pretjeranim gnječenjem pire lako postaje ljepljiv. Crvene sorte i sitni izduženi krompiri imaju manje škroba, pa nisu prvi izbor za ovu vrstu jela.

Jedan korak prije kuhanja pravi razliku

Jedan od savjeta koji kuhari posebno izdvajaju jeste da krompir ne treba guliti prije kuhanja. Umjesto toga, preporučuje se da se cijeli stavi u hladnu, posoljenu vodu i kuha s korom.

Na taj način krompir se ravnomjernije zagrijava i kuha, a kora smanjuje količinu vode koju upija. To je važno jer previše vlage može učiniti pire rijetkim i vodenastim.

Tek nakon kuhanja krompir treba oguliti, dok je još topao. Kako bi se izbjegle opekotine, pri tome se mogu koristiti kuhinjska krpa ili rukavice.

Ove greške mogu pokvariti teksturu pirea

Čak i uz dobar izbor krompira, nekoliko pogrešnih koraka može pokvariti rezultat. Jedan od najčešćih je predugo i pretjerano gnječenje. Na taj način oslobađa se previše škroba, pa umjesto laganog pirea nastaje gusta i ljepljiva smjesa.

Važno je i da puter i mlijeko ili pavlaka ne budu hladni kada se dodaju u vruć krompir. Zagrijani sastojci lakše se povezuju s krompirom i pomažu da se dobije glatka tekstura bez grudvica.

Za puniji okus preporučuje se upotreba pavlake umjesto mlijeka, kao i putera s većim udjelom mliječne masti. Oni koji žele nešto drugačiji okus mogu dodati karamelizirani luk i dimljeni sir gaudu.

Uz pravi krompir i nekoliko jednostavnih trikova, pire može biti mnogo više od običnog priloga na tanjiru.

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