Cimet rolnice su ponovo hit jeseni, a ove kombinacije su trenutno najtraženije

Cimet rolnice ove jeseni ponovo su među najpoželjnijim slasticama, ali klasična verzija dobija sve više sezonskih dodataka, od jabuke i karamele do bundeve i javorovog sirupa.

Miris cimeta, toplo tijesto i gusta glazura odavno su sinonim za hladnije dane, ali trendovi u 2026. godini pokazuju da se ukus jeseni mijenja. Pumpkin spice ostaje popularan, ali jabuka, karamela i cimet ove sezone posebno rastu, a upravo ta kombinacija sve češće završava i u cimet rolnicama.

Jabuka i karamela preuzimaju pažnju

Jedna od najtraženijih kombinacija ove jeseni su cimet rolnice punjene komadićima jabuke i prelivene karamelom.

Razlog je jednostavan, jabuka prirodno odgovara toplim začinima poput cimeta, dok karamela daje dodatnu slatkoću i punoću okusa. Food Network je i ove jeseni među najvažnije sezonske kombinacije izdvojio upravo jabuku, cimet i karamelu, posebno u desertima od mekanog tijesta.

Sve je više i brzih verzija ovog deserta. Jedan od recepata koji se posljednjih sedmica širi društvenim mrežama spaja gotovo tijesto za cimet rolnice i nadjev od jabuke, što pokazuje koliko su jednostavni, topli deserti trenutno popularni.

Bundeva ostaje jesenski klasik

Cimet rolnice sa bundevom također su među najpopularnijim sezonskim verzijama.

Pire od bundeve dodaje se direktno u tijesto ili nadjev, zbog čega rolnice ostaju mekane i sočne, dok se okus najčešće dopunjava cimetom, muškatnim oraščićem, klinčićem i glazurom od krem sira.

Delish je krajem septembra ponovo izdvojio upravo pumpkin cinnamon rolls kao jedan od karakterističnih jesenskih recepata, dok su i veliki prehrambeni brendovi ove godine proširili ponudu proizvoda sa bundevom i cimetom.

Javorov sirup sve češće zamjenjuje klasičnu glazuru

Još jedna kombinacija koja se pojavljuje ove jeseni je glazura sa javorovim sirupom.

Umjesto standardnog preliva od šećera u prahu, mlijeka ili krem sira, javorov sirup daje izraženiji, topliji okus koji se dobro slaže sa cimetom i orasima.

Pillsbury je za sezonu 2026. predstavio i cimet rolnice sa javorovom glazurom, što potvrđuje da se maple profil sve više seli iz palačinki i napitaka u peciva i deserte.

Zašto su cimet rolnice idealne za jesen

Njihova popularnost nije samo stvar ukusa. Cimet rolnice se lako prilagođavaju sezonskim namirnicama, mogu se praviti unaprijed, poslužiti za doručak ili desert i dobro podnose dodatke poput oraha, pekana, jabuke, karamele ili bundeve.

Upravo su jabuka, bundeva, cimet, karamela i orašasti plodovi među sastojcima koji se najčešće pojavljuju u aktuelnim jesenskim desertima.

Za kućnu verziju dovoljne su klasične cimet rolnice, ali uz nekoliko sitnih izmjena lako se mogu pretvoriti u pravi jesenski desert. Najjednostavnija opcija je dodati sitno sjeckanu jabuku u nadjev i završiti rolnice tankim slojem karamele, dok će ljubitelji bundeve više uživati u verziji sa pireom od bundeve i kremastom glazurom.