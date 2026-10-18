Cimet rolnice koje ostaju mekane i sočne: Jedan trik pravi razliku

Cimet rolnice su među omiljenim domaćim poslasticama, posebno tokom hladnijih dana kada se miris cimeta i svježe pečenog tijesta širi kuhinjom. Mekano tijesto, slatki nadjev i bijela glazura čine ih odličnim izborom uz kafu ili čaj, a uz nekoliko jednostavnih trikova mogu ispasti jednako ukusne kao one iz pekare.

Tajna njihove sočnosti nije samo u dobrom receptu za tijesto. Važno je i kako se raspoređuje nadjev, koliko dugo tijesto narasta i šta se dodaje neposredno prije pečenja.

Jedan od trikova je da se manji dio smjese od maslaca, cimeta i šećera rasporedi po dnu kalupa. Tokom pečenja ovaj sloj omekšava donju stranu rolnica i daje im bogatiji okus.

Za dodatnu mekoću može se koristiti i malo neumućenog vrhnja za šlag, koje se prelije preko pripremljenih rolnica prije stavljanja u rernu.

Sastojci za domaće cimet rolnice

Za tijesto:

500 g glatkog brašna

250 ml mlakog mlijeka

1 kesica suhog kvasca

60 g šećera

1 veće jaje

70 g otopljenog maslaca

Prstohvat soli

Za nadjev:

100 g omekšalog maslaca

120 g smeđeg šećera

1 puna kašika mljevenog cimeta

Za dodatnu sočnost:

100 ml neumućenog vrhnja za šlag, po želji

Za bijelu glazuru:

120 g šećera u prahu

20 ml mlijeka

Nekoliko kapi limunovog soka

Malo ekstrakta vanilije, po želji

Kako pripremiti mekano tijesto?

U veću posudu sipajte mlako mlijeko, dodajte kvasac i jednu kašičicu šećera. Ostavite nekoliko minuta da se kvasac aktivira.

Zatim dodajte preostali šećer, jaje i otopljeni maslac koji se prethodno malo ohladio. Postepeno umiješajte brašno pomiješano sa soli i mijesite dok ne dobijete glatko, elastično tijesto.

Tijesto bi trebalo ostati blago ljepljivo jer će tako rolnice nakon pečenja biti mekše. Dodavanje prevelike količine brašna može ih učiniti suhim i tvrdim.

Pokrijte posudu kuhinjskom krpom i ostavite tijesto na toplom mjestu između 60 i 90 minuta, odnosno dok ne udvostruči volumen.

Trik za cimet rolnice koje ostaju sočne

Dok tijesto narasta, pripremite nadjev tako što ćete pomiješati omekšali maslac, smeđi šećer i cimet.

Manji dio smjese odvojite i rasporedite po dnu prethodno namašćenog kalupa. Ostatak sačuvajte za premazivanje tijesta.

Nadošlo tijesto razvaljajte u pravougaonik debljine oko pet milimetara. Premažite ga pripremljenim nadjevom, ostavljajući malo slobodnog prostora uz jedan duži rub.

Pažljivo zarolajte tijesto, a zatim ga oštrim nožem ili koncem izrežite na približno jednake komade.

Rolnice poredajte u kalup s malo razmaka između njih. Pokrijte ih i ostavite još 30 do 45 minuta kako bi dodatno narasle.

Ako želite posebno mekane cimet rolnice, prije pečenja ih ravnomjerno prelijte sa 100 mililitara neumućenog vrhnja za šlag. Vrhnje rasporedite i između rolnica kako bi se tokom pečenja ravnomjerno upilo.

Koliko dugo se peku cimet rolnice?

Rernu zagrijte na 180 stepeni i pecite rolnice približno 25 do 30 minuta, dok ne dobiju zlatnosmeđu boju.

Vrijeme pečenja može se razlikovati zavisno od rerne i veličine rolnica. Važno je da sredina bude pečena, ali da se tijesto ne presuši.

Nakon vađenja iz rerne ostavite ih da odstoje desetak minuta.

Za to vrijeme pripremite glazuru tako što ćete pomiješati šećer u prahu, mlijeko, nekoliko kapi limunovog soka i vaniliju. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica.

Ako želite gušći premaz, dodajte još malo šećera u prahu. Za rjeđu glazuru dovoljno je nekoliko dodatnih kapi mlijeka.

Bijelu glazuru nanesite na još blago tople rolnice. Tako će se djelimično otopiti i rasporediti po njihovoj površini, dok će za gušći sloj biti potrebno sačekati da se poslastica malo više ohladi.