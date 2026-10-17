Greška pri čišćenju ogledala zbog koje se prašina brže vraća

Čišćenje ogledala često ostavlja mrlje i tragove, a prašina se može ponovo nakupiti već nakon kratkog vremena. Da bi površina duže ostala čista i sjajna, važno je obratiti pažnju na sredstvo koje koristite, način brisanja i izbor krpe.

Jedna od čestih grešaka je prskanje sredstva za čišćenje direktno na ogledalo. Umjesto toga, preporučuje se nanošenje sredstva na čistu krpu od mikrofibera. Na taj način lakše se kontroliše količina tečnosti i smanjuje mogućnost nastanka mrlja.

Važan je i način brisanja. Umjesto kružnih pokreta, površinu je bolje čistiti pokretima u obliku slova S, od vrha prema dnu. Mikrofiber krpa pomaže u uklanjanju nečistoća, a pritom ne ostavlja sitne dlačice.

Kako ukloniti tvrdokorne tragove?

Ostaci paste za zube i laka za kosu mogu se zadržati na ogledalu i nakon uobičajenog čišćenja. U tom slučaju sredstvo nanesite na krpu i pažljivo prebrišite zaprljani dio. Na kraju cijelu površinu obrišite suhom krpom kako biste uklonili preostale tragove.

Sredstvo za čišćenje možete napraviti i kod kuće. Pomiješajte dvije šolje vode, pola šolje bijelog ili jabukovog sirćeta i četvrtinu šolje medicinskog alkohola koncentracije 70 posto. Smjesu nanesite na krpu, a ne direktno na ogledalo. Ako imate tvrdu vodu, možete koristiti destilovanu kako biste smanjili mogućnost nastanka mineralnih naslaga.

Koliko često treba čistiti ogledala?

Ogledala u dnevnom boravku i spavaćoj sobi obično je dovoljno detaljno očistiti svakih nekoliko sedmica, dok ona u kupatilu zahtijevaju češće održavanje zbog kapljica vode i ostataka kozmetičkih proizvoda. Preporučuje se brisanje najmanje jednom sedmično, a po potrebi i češće.

Za sjajno ogledalo bez tragova najvažniji su čista krpa, pravilno nanošenje sredstva i sistematični pokreti prilikom brisanja.