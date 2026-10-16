Svjetski dan hrane: Milioni ljudi i dalje je nemaju dovoljno

Uz slogan „Pravo na hranu za bolji život i bolju budućnost“, 16. oktobra obilježava se Svjetski dan hrane.

Iako se u svijetu proizvodi dovoljno hrane za cjelokupno stanovništvo, milioni ljudi i dalje se suočavaju s glađu. Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), oko 733 miliona ljudi nema dovoljno hrane, dok više od 2,8 milijardi ljudi ne može sebi priuštiti kvalitetnu i nutritivno uravnoteženu prehranu.

Na dostupnost hrane utiču brojni faktori, među kojima su klimatske promjene i sve učestalije vremenske nepogode, sukobi, ekonomske krize i nejednakosti. Posljedice posebno osjećaju siromašna i ranjiva domaćinstva, uključujući brojna poljoprivredna domaćinstva.

Pravo na hranu jedno je od osnovnih ljudskih prava. FAO zato poziva na stvaranje sistema koji će omogućiti da svi imaju redovan pristup dovoljnoj količini sigurne, nutritivne, raznovrsne i cjenovno dostupne hrane.

Istovremeno, poljoprivredno-prehrambeni sistemi suočavaju se s posljedicama klimatskih promjena, ali svojim djelovanjem mogu uticati i na kvalitet tla, vode i zraka, emisije stakleničkih plinova i gubitak biodiverziteta.

FAO naglašava da je za održiviji prehrambeni sistem potrebna saradnja vlada, poljoprivrednika, privatnog sektora, akademske zajednice, civilnog društva i građana.

Poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane je: „Zajedno možemo biti promjena.“