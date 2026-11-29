Nova Vlada TK trebala bi biti imenovana sutra na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, na kojoj će zastupnici odlučivati o potvrđivanju imenovanja Omera Kovčića za premijera i 12 kandidata za ministarske pozicije.

Druga sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana je za ponedjeljak, 30. novembra, s početkom u 11 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli.

Potvrđivanje imenovanja novog saziva kantonalne izvršne vlasti prva je tačka predloženog dnevnog reda.

Omer Kovčić, doktor tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva i dosadašnji direktor Javnog preduzeća „Spreča“ Tuzla, zvanično je imenovan za mandatara 17. novembra.

Privremena Komisija za izbor i imenovanja Skupštine TK na sjednici održanoj 20. novembra razmotrila je dostavljene prijedloge, biografije i diplome kandidata te utvrdila da svi predloženi kandidati ispunjavaju zakonom propisane uslove za imenovanje.

Nova Vlada TK: Ko će voditi ministarstva?

Prema zvaničnom prijedlogu odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, funkciju premijera trebao bi preuzeti Omer Kovčić.

Za ministra unutrašnjih poslova predložen je Sejfo Muharemović, dok bi Ministarstvo pravosuđa i uprave trebala voditi Nataša Marošević.

Harun Bećirović predložen je za ministra obrazovanja i nauke, Mustafa Ljajić za ministra prostornog uređenja i zaštite okolice, a Eldin Omić za ministra finansija.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade trebao bi preuzeti Miodrag Tanasilović, dok je za ministra trgovine, turizma i saobraćaja predložen Sabahudin Sakić.

Abdulah Zukić kandidat je za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Mujo Imširović za ministra zdravstva, a Mirza Okić za ministra za rad, socijalnu politiku i povratak.

Za ministra privrede predložen je Omer Ahmetović, dok bi Ministarstvo za boračka pitanja trebao voditi Jasminko Mahovkić.

U predloženom sastavu Vlade, među premijerom i 12 kandidata za ministarske funkcije, nalazi se samo jedna žena.

Novu skupštinsku većinu čini 21 zastupnik

Novu parlamentarnu većinu u Tuzlanskom kantonu čine Stranka demokratske akcije (SDA), Demokratska fronta (DF), Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) i Savez za bolju budućnost (SBB).

Ove četiri političke stranke zajedno imaju 21 od ukupno 35 zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Prema koalicionom dogovoru, SDA će uz premijersku funkciju imati sedam ministarskih pozicija, Demokratska fronta i Stranka za BiH po dvije, dok je jedno ministarstvo pripalo Savezu za bolju budućnost.

Zastupnici će odlučivati i o finansijskim planovima

Pored imenovanja Vlade, predloženim dnevnim redom sutrašnje sjednice obuhvaćeno je ukupno 17 tačaka, među kojima su i finansijski planovi iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja.

Ukoliko dobije potrebnu podršku zastupnika, nova Vlada TK preuzet će izvršnu vlast u Tuzlanskom kantonu.

Prema zvaničnom prijedlogu odluke, imenovanje Vlade stupa na snagu danom donošenja odluke, koja će biti objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.