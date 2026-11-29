Znakovi demencije kod osoba koje su tokom života mnogo učile, čitale, obavljale zahtjevne poslove i bile mentalno aktivne mogu dugo ostati neprimijećeni. Iako se na prvi pogled čini da nemaju problema s pamćenjem, njihove ranije stečene sposobnosti mogu im pomoći da nadoknade određene poteškoće.

Neko ko je godinama bio odličan sagovornik, uspješan na poslu i sposoban rješavati složene probleme može i dalje ostavljati takav dojam, uprkos promjenama koje se događaju u mozgu.

Objašnjenje za ovu pojavu krije se u onome što stručnjaci nazivaju kognitivnom rezervom.

Zašto mozak nekih ljudi duže nadoknađuje probleme s pamćenjem?

Kognitivna rezerva predstavlja sposobnost mozga da se prilagodi promjenama i koristi različite načine razmišljanja kako bi održao svakodnevno funkcionisanje.

Na njeno razvijanje mogu uticati obrazovanje, radno iskustvo, učenje novih vještina, društveni život i aktivnosti koje tokom života zahtijevaju razmišljanje.

Osoba s većom kognitivnom rezervom može duže zadržati određene sposobnosti uprkos promjenama koje nastaju u mozgu.

To ne znači da su visokoobrazovane osobe zaštićene od bolesti. Kod njih simptomi mogu postati uočljivi kasnije, što ponekad otežava pravovremeno prepoznavanje problema.

Kako znakovi demencije mogu ostati skriveni tokom razgovora?

Zamislite osobu koja je cijeli život mnogo čitala, ima bogat rječnik i vješto komunicira s ljudima.

Kada se ne može sjetiti određene riječi, može je zamijeniti sinonimom ili detaljnim opisom. Ako zaboravi ime osobe o kojoj govori, razgovor može preusmjeriti na druge pojedinosti.

Ukoliko se ne sjeća nekog događaja, iz reakcija sagovornika i konteksta razgovora može pokušati zaključiti šta se dogodilo.

Takvo snalaženje ne mora biti svjesno prikrivanje problema. Riječ je o mogućim načinima na koje osoba koristi očuvane sposobnosti kako bi nadoknadila one koje počinju slabiti.

Porodica zbog toga može imati dojam da je s pamćenjem sve u redu, posebno ako osoba i dalje uspješno razgovara o temama koje dobro poznaje.

Dok razgovor teče bez problema, svakodnevne obaveze postaju teže

Zanimljivo je da osoba može razgovarati o književnosti, historiji, politici ili svom nekadašnjem poslu, a istovremeno imati poteškoće s organizacijom običnog dana.

Nekadašnji računovođa može primijetiti da mu je sve teže pratiti vlastite finansije. Osoba koja je godinama organizovala putovanja može postati zbunjena kada treba isplanirati odlazak u drugi grad.

Neko ko odlično poznaje pravila određene društvene igre može početi izbjegavati igranje jer mu je sve teže pratiti nekoliko radnji istovremeno.

Posebno su značajne promjene koje se pojavljuju kada osoba mora donijeti više odluka, prilagoditi se novim okolnostima ili izvršiti nekoliko zadataka određenim redoslijedom.

Kada omiljene aktivnosti odjednom postanu nezanimljive

Promjene u interesima i ponašanju porodica ponekad ne povezuje s problemima pamćenja.

Osoba koja je godinama svakodnevno čitala knjige može postepeno prestati čitati jer joj je sve teže pratiti radnju i povezivati prethodno pročitane dijelove.

Neko ko je ranije uživao u društvenim okupljanjima može ih početi izbjegavati jer mu razgovori u kojima učestvuje više osoba postaju naporni.

Poteškoće se mogu pojaviti i prilikom korištenja novog telefona, promjene uobičajenog rasporeda ili snalaženja u nepoznatom prostoru.

Samo povlačenje iz društva ili gubitak interesa za hobi nije dokaz bolesti. Međutim, ako se takve promjene pojavljuju zajedno s drugim poteškoćama, potrebno je razgovarati s ljekarom.

Zašto osobu ne treba porediti s drugima, nego s njom samom?

Jedna od grešaka koju možemo napraviti jeste procjenjivanje nečijeg pamćenja na osnovu sposobnosti drugih ljudi iste dobi.

Osoba koja je nekada bez poteškoća pamtila veliki broj informacija i danas može imati bolje pamćenje od nekoga svojih godina, iako su njene vlastite sposobnosti oslabile.

Zato je korisnije posmatrati šta se promijenilo u odnosu na ranije ponašanje, navike i sposobnosti te osobe.

Može li i dalje obavljati poslove koji su joj nekada bili jednostavni? Treba li joj više vremena za donošenje odluka? Oslanja li se sve češće na pomoć drugih u situacijama u kojima je ranije bila potpuno samostalna?

Odgovori na ova pitanja mogu pomoći u prepoznavanju promjena koje tokom običnog razgovora nisu vidljive.

Dobar rezultat na testu ne mora značiti da problema nema

Čak ni uredan rezultat kratkog testa pamćenja ne mora u potpunosti isključiti postojanje poteškoća.

Britanski Nacionalni institut za zdravlje i izvrsnost u njezi (NICE) u svojim smjernicama preporučuje da se mogućnost postojanja demencije ne odbacuje isključivo na osnovu urednog rezultata kognitivnog testa.

Prilikom pregleda značajne su i informacije koje mogu pružiti članovi porodice, posebno o promjenama u svakodnevnom funkcionisanju osobe.

Ako znakovi demencije postaju učestaliji, korisno je zabilježiti konkretne situacije, vrijeme kada su promjene prvi put primijećene i način na koji utiču na svakodnevni život.

S tim informacijama potrebno je obratiti se ljekaru porodične medicine, koji će procijeniti potrebu za dodatnim pregledima i detaljnijim testiranjem pamćenja, pažnje i drugih mentalnih sposobnosti.

Ovaj članak dio je serijala „Zdravlje mozga: Prepoznajte promjene na vrijeme“ kojim Slon.ba aktualizira pitanja mentalnog zdravlja u starijoj dobi.

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