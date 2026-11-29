Sanacija mosta Drenovik, koji vodi prema naselju Martinovići u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Dokanj, počinje sutra, zbog čega će doći do potpune obustave saobraćaja preko ovog mosta.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle saopćeno je da će obustava saobraćaja biti na snazi od ponedjeljka, 30. novembra, pa sve do završetka radova.

Sanacija mosta Drenovik: Vozači će koristiti alternativne pravce

Tokom izvođenja radova građani će morati koristiti alternativne putne pravce, a učesnicima u saobraćaju upućen je apel da prilagode kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Iz nadležne gradske službe zamolili su stanovnike naselja Martinovići za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova.

Predviđeni rok za završetak sanacije nije preciziran.