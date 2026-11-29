Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u sarajevskoj Zetri igrati važnu utakmicu protiv Litvanije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Susret počinje u 18 sati, a izabranici selektora Darija Gjergje tražit će pobjedu kojom bi sačuvali nadu u plasman na Mundobasket.

Zmajevi u ovaj duel ulaze nakon poraza od Islanda u Reykjaviku rezultatom 113:101, čime su dodatno otežali svoju poziciju u grupi J. Litvanija je, s druge strane, u prethodnom susretu savladala Srbiju rezultatom 97:78.

Bosna i Hercegovina trenutno ima tri pobjede i šest poraza, dok je Litvanija na omjeru od pet pobjeda i četiri poraza. Na Svjetsko prvenstvo plasirat će se tri najbolje reprezentacije iz grupe, a bh. selekcija do kraja kvalifikacija ima još tri utakmice.

Dobra vijest za navijače je da će Džanan Musa biti na raspolaganju selektoru Gjergji. Njegov nastup bio je neizvjestan zbog pitanja osiguranja, ali je problem riješen nakon što je sponzor Košarkaškog saveza BiH uplatio potrebnih 36.000 KM.

Utakmica protiv Litvanije tako predstavlja važan izazov za bh. košarkaše, koji će uz podršku domaće publike pokušati doći do pobjede i zadržati teoretske šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Susret u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ počinje u 18 sati, a direktan televizijski prijenos najavljen je na kanalima Arena Sport.