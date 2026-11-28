Bijeljina je danas ostala bez električne energije, vode i daljinskog grijanja, nakon problema u sistemu grijanja i kvara na elektroenergetskoj mreži. Ekipe su na terenu, a očekuje se i dolazak stručne pomoći iz Tuzle.
Problemi su počeli jutros, kada je došlo do prekida u radu sistema daljinskog grijanja, zbog čega su brojni građani za zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora počeli koristiti električnu energiju.
Iz Elektro-Bijeljine saopćili su da je povećana potrošnja dodatno opteretila elektrodistributivnu mrežu.
Tokom poslijepodnevnih sati došlo je do kvara na kablovskom vodu koji povezuje elektroenergetske objekte Elektroprenosa BiH i Elektro-Bijeljine. Zbog kvara su dvije trafostanice van funkcije, što je dovelo do prekida snabdijevanja električnom energijom.
Bijeljina bez struje, počinje normalizacija vodosnabdijevanja
Sve dežurne ekipe Elektro-Bijeljine angažovane su na otklanjanju kvara, a istovremeno se radi na preusmjeravanju napajanja alternativnim pravcima kako bi što veći broj korisnika dobio električnu energiju.
Očekuje se i dolazak stručnog radnika iz Tuzle, koji bi trebao pomoći u potpunoj sanaciji kvara.
U međuvremenu je uspostavljeno napajanje objekata vodovoda električnom energijom, čime su stvoreni uslovi za postepenu normalizaciju vodosnabdijevanja.
Iz Elektro-Bijeljine zamolili su građane za strpljenje i razumijevanje, uz najavu da će javnost biti obaviještena o daljnjem toku sanacije i normalizaciji snabdijevanja električnom energijom.
Tačan termin potpune normalizacije elektrosnabdijevanja još nije saopćen.