Bijeljina je danas ostala bez električne energije, vode i daljinskog grijanja, nakon problema u sistemu grijanja i kvara na elektroenergetskoj mreži. Ekipe su na terenu, a očekuje se i dolazak stručne pomoći iz Tuzle.

Problemi su počeli jutros, kada je došlo do prekida u radu sistema daljinskog grijanja, zbog čega su brojni građani za zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora počeli koristiti električnu energiju.

Iz Elektro-Bijeljine saopćili su da je povećana potrošnja dodatno opteretila elektrodistributivnu mrežu.

Tokom poslijepodnevnih sati došlo je do kvara na kablovskom vodu koji povezuje elektroenergetske objekte Elektroprenosa BiH i Elektro-Bijeljine. Zbog kvara su dvije trafostanice van funkcije, što je dovelo do prekida snabdijevanja električnom energijom.

Bijeljina bez struje, počinje normalizacija vodosnabdijevanja

Sve dežurne ekipe Elektro-Bijeljine angažovane su na otklanjanju kvara, a istovremeno se radi na preusmjeravanju napajanja alternativnim pravcima kako bi što veći broj korisnika dobio električnu energiju.

Očekuje se i dolazak stručnog radnika iz Tuzle, koji bi trebao pomoći u potpunoj sanaciji kvara.

U međuvremenu je uspostavljeno napajanje objekata vodovoda električnom energijom, čime su stvoreni uslovi za postepenu normalizaciju vodosnabdijevanja.

Iz Elektro-Bijeljine zamolili su građane za strpljenje i razumijevanje, uz najavu da će javnost biti obaviještena o daljnjem toku sanacije i normalizaciji snabdijevanja električnom energijom.

Tačan termin potpune normalizacije elektrosnabdijevanja još nije saopćen.