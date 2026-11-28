Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 30.11.2026. godine (ponedjeljak) na područiju

1. Grada Tuzle:

– dio ulice Krojčica u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.

– u naselju Kužići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Živinica u naselju Đulovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Gradačca u naseljima: Poljane, Jasenica, Mujkići, Zelinja Srednja 1, Jelovče Selo 1, Golaći, Hrvatovići, Poljane, Habibovići, Zaimovići, Kamenjani, Toke 2, Habibovići 2, Rijeka i Zelinja Donja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.