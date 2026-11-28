Novi budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine pokrenuo je raspravu o finansiranju klimatske politike, jačanju konkurentnosti evropske privrede i raspodjeli zajedničkih finansijskih sredstava.

Evropska komisija predlaže pojednostavljivanje sistema potrošnje kroz nacionalne i regionalne partnerske planove, dok dio zastupnika Evropskog parlamenta upozorava da bi takav model mogao oslabiti parlamentarni nadzor nad trošenjem novca.

Siegfried Mureșan, jedan od izvjestilaca Evropskog parlamenta za budžet, upozorio je da zastupnici neće podržati model kojim bi zajednička evropska potrošnja bila pretvorena u 27 odvojenih nacionalnih programa.

S druge strane, njemačko ministarstvo vanjskih poslova podržava predložene promjene, smatrajući da postojeći sistem, u kojem je više od 90 posto rashoda unaprijed raspoređeno, otežava odgovor na nove izazove.

Novi budžet Evropske unije i finansiranje klimatske politike

Jedno od ključnih pitanja odnosi se na finansiranje mjera prilagođavanja klimatskim promjenama, za koje je, prema procjenama Evropske komisije, potrebno oko 70 milijardi eura godišnje.

Zastupnica Evropskog parlamenta Delara Burkhardt upozorila je da predloženi zakon o otpornosti na klimatske promjene neće ostvariti željene rezultate ukoliko za njegovo provođenje ne budu osigurana namjenska sredstva.

Evropska komisija predlaže da 35 posto budućeg budžeta bude usmjereno na zelena ulaganja, uključujući mjere prilagođavanja klimatskim promjenama.

Finansiranje bi se realizovalo kroz nekoliko evropskih programa i fondova, među kojima su Horizont Evropa, LIFE i predloženi Evropski fond za konkurentnost.

Prema podacima Komisije, iz aktuelnog budžeta EU već je izdvojeno više od 100 milijardi eura za jačanje otpornosti na klimatske promjene. U budućnosti se očekuje i značajnije finansijsko učešće država članica i privatnih investitora.

Smanjenje administrativnog opterećenja privrede

Pored klimatske politike, jedan od prioriteta Evropske unije jeste jačanje konkurentnosti kompanija kroz pojednostavljivanje administrativnih procedura.

Države članice tokom novembra odobrile su uspostavljanje zajedničkog digitalnog portala putem kojeg će kompanije moći prijavljivati radnike koje privremeno upućuju na rad u druge zemlje članice EU.

Ipak, korištenje ovog sistema bit će dobrovoljno.