Klimatske promjene sve ozbiljnije ugrožavaju dostupnost vode širom svijeta, a novo međunarodno istraživanje pokazalo je da su tokom 2023. i 2024. godine zabilježena najveća istovremena smanjenja količine površinskih voda još od 1991. godine.

Istraživanje provedeno pod vodstvom Kineske akademije nauka pokazalo je da su riječni protoci na globalnom nivou smanjeni za 5,7 posto, dok je količina vode u jezerima i akumulacijama bila manja za 9,5 posto u odnosu na višegodišnji prosjek.

Ovakve promjene predstavljaju sve veći rizik za snabdijevanje stanovništva pitkom vodom, poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju električne energije u hidroelektranama.

Kako klimatske promjene utiču na dostupnost vode?

Rast globalnih temperatura ubrzava isparavanje vode iz rijeka, jezera i tla. Istovremeno, toplija atmosfera može zadržavati više vlage, zbog čega pojedina područja bilježe obilne padavine i poplave, dok se druga suočavaju s dugotrajnim sušama.

Jedna od autorica istraživanja, doktorica Sulagna Mishra, objasnila je da povećanje ukupne količine padavina na planeti ne znači nužno i veću dostupnost vode za stanovništvo.

Značajan dio dodatnih padavina zabilježen je iznad okeana, dok su brojna kopnena područja istovremeno bila suočena s nedostatkom vode.

Više padavina ne znači i više pitke vode

Najizraženije promjene zabilježene su u Južnoj Americi, gdje su riječni protoci smanjeni za 17,8 posto, a količina vode u jezerima i akumulacijama za 16,5 posto.

Takvi rezultati zabilježeni su uprkos ekstremnim padavinama i poplavama koje su pogodile pojedine dijelove ovog kontinenta.

Klimatske promjene tako povećavaju rizik od smjenjivanja dugotrajnih suša i obilnih padavina, što dodatno otežava upravljanje zalihama vode i planiranje poljoprivredne proizvodnje.

Međunarodni tim naučnika analizirao je podatke iz 150 velikih riječnih slivova, kao i satelitska mjerenja više od 1,2 miliona jezera i akumulacija u periodu od 1991. do 2025. godine.