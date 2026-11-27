Nezir Pivić zvanično je kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) za premijera Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što je Predsjedništvo ove stranke jednoglasno podržalo njegovu kandidaturu.

Odluka je donesena na sjednici Predsjedništva SDA, kojom je predsjedavao predsjednik stranke Bakir Izetbegović.

Pivić trenutno obavlja funkciju premijera Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj se nalazi od oktobra 2023. godine. Na posljednjim Općim izborima osvojio je mandat u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, koji je stavio u mirovanje kako bi nastavio obavljati funkciju kantonalnog premijera.

Po struci je doktor pravnih nauka i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Prije imenovanja na čelo Vlade ZDK obavljao je funkciju zamjenika ministra pravde Bosne i Hercegovine.

Nezir Pivić i procedura imenovanja nove Vlade FBiH

Kandidatura koju je dobio Nezir Pivić predstavlja stranačku odluku, dok će konačno imenovanje zavisiti od ustavne procedure i podrške zastupnika u Federalnom parlamentu.

Premijera i ministre imenuje predsjednik Federacije BiH uz saglasnost oba potpredsjednika, nakon čega imenovanje potvrđuje Predstavnički dom Parlamenta FBiH većinom glasova zastupnika.

Prema ranijim najavama, nova Vlada Federacije BiH trebala bi biti formirana do kraja februara 2027. godine.

U njenom sastavu, prema dosadašnjim najavama, trebale bi učestvovati SDA, Stranka za BiH, Demokratska fronta i HDZ BiH.