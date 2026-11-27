Cijene usluga u FBiH u trećem kvartalu 2026. godine nastavile su rasti u većini posmatranih djelatnosti, pokazuju danas objavljeni podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U odnosu na 2021. godinu, najveći rast cijena zabilježen je u zaštitnim i istražnim djelatnostima, gdje su usluge skuplje za 52,9 posto, dok su cijene cestovnog prijevoza robe porasle za 51,1 posto.

Značajna poskupljenja evidentirana su i u ostalim poštanskim i kurirskim uslugama, čije su cijene više za 28,3 posto, arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima za 27,7 posto, te skladištenju robe za 27,5 posto.

Usluge čišćenja u odnosu na 2021. godinu skuplje su za 20,5 posto.

Cijene usluga u FBiH: Skladištenje robe najviše poskupjelo tokom ljeta

U periodu od jula do septembra ove godine, u odnosu na prethodna tri mjeseca, najveće poskupljenje zabilježeno je u djelatnosti skladištenja robe, i to za 7,5 posto.

Cestovni prijevoz robe poskupio je za tri posto, poštanske i kurirske usluge za 0,9 posto, usluge čišćenja za 0,2 posto, dok su cijene arhitektonskih i inženjerskih usluga porasle za 0,1 posto.

Jedino je u zaštitnim i istražnim djelatnostima evidentiran pad cijena od 0,3 posto.

Statistički podaci kojima se prate cijene usluga u FBiH odnose se na cijene koje pružaoci usluga ostvaruju na tržištu, a ne direktno na potrošačke cijene. Istraživanjem su obuhvaćena registrovana preduzeća, ali ne i obrtnici.