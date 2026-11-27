Nail Jusić, optužen za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, trgovinu uticajem i podstrekavanje na krivotvorenje službene isprave, u pritvoru može ostati još dva mjeseca.

Krivično vijeće Općinskog suda u Živinicama, nakon kontrole opravdanosti ranije određene mjere pritvora, donijelo je rješenje prema kojem pritvor optuženom može trajati do 26. januara 2027. godine do 11:30 sati.

Mjera pritvora prvobitno mu je određena 29. jula ove godine.

Za šta se tereti Nail Jusić?

Optužnicom koja sadrži devet tačaka Jusiću se na teret stavljaju tri krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, pet krivičnih djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekavanje na krivotvorenje službene isprave.

Pritvor je produžen zbog zakonskih razloga koji se odnose na mogućnost ometanja krivičnog postupka i opasnost od ponavljanja krivičnog djela, odnosno drugih okolnosti propisanih Zakonom o krivičnom postupku FBiH.

Nail Jusić ima pravo žalbe Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

Iz Općinskog suda u Živinicama podsjetili su da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.