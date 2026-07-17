Nail Jusić već 15 dana hospitaliziran u UKC-u Tuzla

Nail Jusić, predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice, koji je uhapšen u maju i kojem je određen pritvor, već 15 dana nalazi se na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, saznaje Raport.

Prema informacijama ovog portala, Jusić je hospitaliziran zbog zdravstvenih problema povezanih s visokim krvnim pritiskom, a navodno boluje i od dijabetesa. S obzirom na to da se nalazi u pritvoru, tokom boravka u bolnici čuvaju ga pripadnici Sudske policije.

Raport navodi da sud u početku nije bio obaviješten o njegovoj hospitalizaciji, već je za to saznao naknadno, nakon što je Kazneno-popravni zavod Tuzla obavijestio Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Prema navodima Raporta, Jusić tokom boravka u bolnici može primati posjete, iako su mu određene mjere pritvora.

Jusiću je pritvor određen zbog postojanja osnovane sumnje da je, obavljajući funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, počinio dva krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, u sticaju s krivičnim djelom primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona ranije je saopćeno da se Jusić sumnjiči da je od 2023. do marta 2026. godine, zloupotrebom položaja i ovlaštenja, u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja koristi.

Sumnja se da su nepravilnosti počinjene tokom imenovanja jedne osobe u Gradsku izbornu komisiju, u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad zemljišnom parcelom na kojoj je izgrađen objekt bez prava korištenja, kao i prilikom trgovine uticajem radi imenovanja njegovog sina u jednu od stalnih komisija Gradskog vijeća Živinice.

Po nalogu Kantonalnog tužilaštva TK i na osnovu naredbe Općinskog suda u Živinicama, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK ranije su izvršili pretrese na više lokacija, nakon čega je Jusić uhapšen.

Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti mobilni telefoni, dokumentacija i drugi predmeti za koje se sumnja da su povezani s izvršenjem krivičnih djela.