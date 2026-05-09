Predložen pritvor za Naila Jusića, predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Živinicama određivanje mjere pritvora za Naila Jusića (59) iz Živinica, predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva TK, Jusić je osumnjičen da je počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja, u sticaju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem.

Prema navodima Tužilaštva, Jusić se sumnjiči da je u periodu od 2023. do marta 2026. godine, obavljajući funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, u tri odvojena slučaja zloupotrijebio položaj i ovlašćenja, te pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja koristi.

Sumnje se odnose na neregularnosti prilikom imenovanja jedne osobe u Gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad parcelom zemljišta na kojoj je izgrađen objekat bez prava korištenja, kao i trgovinu uticajem radi imenovanja njegovog sina u jednu stalnu komisiju Gradskog vijeća Živinice.

Jusić je ranije lišen slobode nakon pretresa koji su, po nalogu Tužilaštva TK i naredbi Općinskog suda u Živinicama, obavili istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK na više lokacija u Živinicama.

Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti mobilni uređaji, određena dokumentacija i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni ili potiču iz izvršenja krivičnih djela.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage koja obuhvata navedene tri radnje, a osumnjičeni je ispitan na ove okolnosti. Istražne radnje u ovom predmetu bit će nastavljene i u narednom periodu, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva TK.