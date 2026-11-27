Odlazak iz BiH u potrazi za budućnošću u drugim državama nastavlja se i ove godine. U prvih deset mjeseci 2026. godine ukupno 1.685 osoba službeno je odjavilo prebivalište u Bosni i Hercegovini, a najviše njih kao novu zemlju boravka navelo je Hrvatsku.

Podaci Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) pokazuju da među odjavljenim građanima dominiraju muškarci, koji čine 55 posto, dok žene čine 45 posto.

Posebno je zanimljiva raspodjela zemalja odredišta, među kojima Njemačka, tradicionalno jedno od najpopularnijih odredišta bh. građana, zauzima tek šesto mjesto.

Gotovo svaki treći odjavljeni građanin odlazi u Hrvatsku

Od januara do kraja oktobra ove godine Hrvatsku je kao odredište navela 531 osoba, što čini 31,5 posto ukupnog broja evidentiranih odjava.

Na drugom mjestu nalazi se Austrija sa 400 osoba, odnosno 23,7 posto, dok je Sloveniju odabralo 324 građana ili 19,2 posto.

Ove tri države zajedno čine gotovo tri četvrtine svih evidentiranih odjava prebivališta u posmatranom periodu.

Geografska blizina, poznavanje jezika, postojeće porodične veze i mogućnosti zapošljavanja neki su od faktora koji mogu uticati na izbor ovih zemalja. Međutim, dostupna statistika ne daje odgovor na pitanje zbog čega su se pojedinci odlučili na preseljenje.

Srbija je na četvrtom mjestu sa 246 osoba, dok su Crnu Goru kao odredište navele 92 osobe.

Slijede Njemačka sa 31, Nizozemska sa 20, Švicarska sa devet te Lihtenštajn i Danska sa po pet osoba.

Među odredištima su se našli i Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države i Švedska.

Odlazak iz BiH: Kako su se brojke mijenjale prethodnih godina?

Iseljavanje stanovništva nije novost, a službene evidencije pokazuju da se među najčešćim odredištima godinama izdvajaju iste države.

Prema Migracijskom profilu Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH, tokom te godine evidentirana je 2.391 odjava prebivališta radi iseljenja u inostranstvo.

Tada je na prvom mjestu bila Austrija sa 623 osobe, a slijedile su Hrvatska sa 615, Slovenija sa 421 i Srbija sa 334 osobe.

Hrvatska je sada preuzela vodeću poziciju, ali će tek podaci za cijelu 2026. godinu omogućiti potpunije poređenje godišnjeg broja odjava.

Posebnu pažnju privlači podatak o Njemačkoj. Mali broj evidentiranih odjava za ovu državu ne znači nužno da je interes građana za život i rad u Njemačkoj opao, jer svi koji se odsele ne odjavljuju prebivalište u matičnoj zemlji.

Poređenje s ranijim godinama pokazuje da je Njemačku kao odredište 2021. godine navelo 802 građana, godinu kasnije 834, tokom 2023. godine 533, a 2024. godine 271 osoba.

BiH gubi stanovništvo i zbog sve većeg broja umrlih u odnosu na rođene

Iseljavanje nije jedini demografski izazov s kojim se suočava Bosna i Hercegovina. Dodatni problem predstavlja negativan prirodni prirast stanovništva.

Prema publikaciji „Demografija 2025“, koju je ovog mjeseca objavila Agencija za statistiku BiH, prošle godine rođeno je 26.108 djece, dok su umrle 37.153 osobe.

To znači da je tokom samo jedne godine broj umrlih bio za 11.045 veći od broja rođenih. U prosjeku je svakog dana umiralo oko 30 osoba više nego što se rađalo.

Kada se negativnom prirodnom prirastu pridruži iseljavanje, posljedice demografskih promjena mogu se odraziti na tržište rada, obrazovni sistem, zdravstvenu zaštitu i održivost penzionog sistema.

Poseban izazov za lokalne zajednice predstavlja odlazak radno sposobnog stanovništva i porodica s djecom, jer se time smanjuje i broj potencijalnih budućih stanovnika.

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Koliko građana napusti zemlju bez odjave prebivališta?

Odlazak iz BiH teško je precizno pratiti jer službena evidencija ne obuhvata sve građane koji žive i rade u inostranstvu.

Broj odjavljenih osoba ne predstavlja nužno ni broj onih koji su se fizički preselili tokom iste godine. Pojedini građani mogu godinama živjeti u inostranstvu prije nego što službeno odjave prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Zbog toga se iz dostupnih podataka ne može zaključiti ni da je iseljavanje usporeno, niti da su pojedine evropske države postale manje privlačne za građane BiH.

Statistika IDDEEA-e također ne otkriva koliko je među odjavljenim osobama mladih, visokoobrazovanih stručnjaka, penzionera ili porodica s djecom. Nisu poznati ni njihovi pojedinačni razlozi odlaska.

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