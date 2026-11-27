Besplatni pregledi štitne žlijezde bit će organizovani u Tuzli u ponedjeljak, 30. novembra, u okviru humanitarne i zdravstvene kampanje „Zaštiti svoju štitnu žlijezdu“.

U realizaciji kampanje koju provodi organizacija Pomozi.ba učestvuje i tuzlansko Udruženje za bolesti štitnjače „Štit“.

Cilj kampanje je omogućiti građanima pristup besplatnim ultrazvučnim pregledima, ali i podići svijest o značaju preventivnih pregleda i pravovremenog otkrivanja oboljenja štitne žlijezde.

Besplatni pregledi štitne žlijezde od 9 do 18 sati

Mobilna jedinica zdravstvenog karavana u ponedjeljak će biti smještena na istočnoj strani parkinga Bingo City Centera u Tuzli, preko puta Bosanskog kulturnog centra.

Građani će ultrazvučne preglede moći obaviti u periodu od 9 do 18 sati.

Besplatni pregledi štitne žlijezde u okviru ove kampanje već su organizovani u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, a obavljaju ih stručni ljekari i radiolozi.

Iz Udruženja „Štit“ pozivaju građane da iskoriste ovu priliku i provjere zdravlje svoje štitne žlijezde.