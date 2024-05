Kreće kampanja besplatnih pregleda u cilju sprečavanja karcinoma kože

U okviru ovogodišnje kampanje Euromelanoma u maju i junu će se u 26 gradova u BiH, te u 48 javnih i privatnih zdravstvenih ustanova uključujući glavna četiri klinička centra, vršiti besplatni pregledi madeža i lezija sumnjivih na karcinom kože.

Potvrdila je to za Fenu predsjednica Euromelanoma BiH Hana Helppikangas, specijalista dermatovenerolog, navodeći da će preglede raditi 86 ljekara, najviše dermatologa ali i ljekari opšte prakse te plastični hirurzi.

– Najlakši način da se građani informišu gdje će se i kada pregledi provoditi je taj da posjete našu web stranicu https://www.euromelanoma.eu/bs-ba/. Također, za sada je poznato da će biti organizirane i vanjske aktinosti u nekim gradovima. U Sarajevu grupa dermatologa obavit će javne preglede građana 25. maja u Alta shopping centru od 13 do 15 sati i Think Pink Centru za žene oboljele od raka dojke od 9 do 11 sati – istakla je Helppikangas.

Značaj pregleda je u tome da je melanom jedan od najagresivnijih karcionoma u humanoj patologiji i ako se ne prepozna u ranoj fazi veoma brzo dolazi do metastaza po cijelom organizmu.

– Svaki građanin ima madeže i izlaže se suncu svakodnevno, a da toga nije ni svjestan. Samo sunce je najveći riziko faktor koji mijenja dobre strukture madeža u atipične odnosno posljedično maligne. Iz tog razloga dermatolozi kao stručnjaci iz dermoskopije znaju prepoznati u najranijoj fazi dermoskopske strukture promjena madeža kada je stopostotno spašen život – navela je Helppikangas.

Osvrnula se na činjenicu da preglede mladeža i lezija sumnjivih na karcinom kože konkretno u Sarajevu vrši samo jedna javna ustanova, koja ima dermoskopski aparat a to je Klinički centar.

– Osim toga, preglede rade i nekoliko privatnih dermatologa, koji imaju digitalni dermoskop. Naravno tu su dermatolozi obučeni da rade na njemu jer nije dovoljno imati samo aparat. Zato je to toliko i traženo, a mogu reći da su i građani prepoznali važnost ovakvih pregleda, na osnovu kojih smo spasili puno života i posljedičnih promjena – kazala je.

Vodeća grupa za podizanje svijesti o karcinomu kože, Euromelanoma, ovogodišnju kampanju nazvala je „Živi i uči + nauči da živiš“ kako bi promovisala fizičku i psihološku podršku oboljelima od raka kože nakon dijagnoze.

Kampanja je pokrenuta u zemljama Evrope u maju, koji se u svijetu obilježava kao mjesec svjesnosti o malignom melanomu.

Bosna i Hercegovina nije izuzetak, gdje ovu kampanju provodi predsjednica Euromelanoma BiH Hana Helppikangas, magistra nauka iz oblasti karcinoma kože, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

RTV Slon/FENA