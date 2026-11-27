Emir Hadžihafizbegović prvi je dobitnik Bašagićeve nagrade za životno djelo u oblasti kulture i umjetnosti, najvišeg priznanja bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Prestižno priznanje bosanskohercegovačkom glumcu uručeno je u nedjelju, 22. novembra, na svečanosti u zagrebačkom hotelu Westin, koju je organizovalo Bošnjačko nacionalno vijeće u Hrvatskoj.

Hadžihafizbegović je povodom dodjele nagrade podijelio svoje utiske, opisavši zagrebačku večer kao čarobnu i nezaboravnu.

Zahvalio je članovima žirija, organizatorima, predstavnicima Hrvatskog sabora, prijateljima i gostima koji su iz brojnih hrvatskih gradova doputovali u Zagreb kako bi s njim podijelili ovaj trenutak.

Emir Hadžihafizbegović kroz film povezuje BiH i Hrvatsku

Tokom bogate glumačke karijere Hadžihafizbegović je ostvario brojne uloge u hrvatskoj kinematografiji, za koje je nagrađivan na međunarodnim filmskim festivalima.

Istakao je da je od ukupno 74 igrana filma, koliko ih je snimio tokom karijere, njih 22 ostvario u hrvatskoj kinematografiji. Za uloge u hrvatskim filmovima osvojio je gotovo 20 nagrada za najboljeg glumca na 12 međunarodnih filmskih festivala.

„Kultura je uvijek spajala ljude“, poručio je Hadžihafizbegović, izrazivši želju za još snažnijom kulturnom saradnjom Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Od rodne Tuzle do najvećih svjetskih filmskih festivala

Emir Hadžihafizbegović rođen je 20. augusta 1961. godine u Tuzli, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu diplomirao je 1986. godine u klasi Emira Kusturice.

Tokom četiri decenije profesionalnog rada ostvario je brojne zapažene filmske, televizijske i pozorišne uloge, među kojima su one u ostvarenjima „Otac na službenom putu“, „Remake“, „Gori vatra“, „Kod amidže Idriza“, „Grbavica“ i „Karaula“.

Jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja osvojio je 2014. godine na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, gdje je proglašen najboljim glumcem u takmičarskom programu „Horizonti“ za glavnu ulogu u filmu „Takva su pravila“ reditelja Ognjena Sviličića.

Ista uloga donijela mu je nagrade na filmskim festivalima u Cottbusu, Stockholmu i Minsku, kao i Zlatnu arenu na Pulskom filmskom festivalu.

U novembru prošle godine ponovo je nagrađen na festivalu u njemačkom Cottbusu za glumačko ostvarenje u filmu „Lijepa večer, lijep dan“ hrvatske rediteljice Ivone Juka.

Ove godine Emir Hadžihafizbegović ovjenčan je i Počasnim Srcem Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu za sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti.

Priznanje koje nosi ime velikana bošnjačke kulture

Bašagićeva nagrada ustanovljena je u čast Safvet-bega Bašagića, jednog od najznačajnijih predstavnika bošnjačkog kulturnog preporoda, pjesnika, historičara, prevodioca i orijentaliste.

Bašagić je rođen 1870. godine u Nevesinju, a obrazovao se u Beču, gdje je i doktorirao. Njegove veze s hrvatskim kulturnim prostorom bile su posebno izražene, a prvu zbirku pjesama „Trofanda iz hercegovačke dubrave“ objavio je u Zagrebu 1896. godine.

Pored Hadžihafizbegovića, na svečanosti u Zagrebu nagrađeni su kantautor Ismet Kurtović za doprinos bošnjačkoj nacionalnoj manjini te Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) za humanitarni i društveno odgovorni rad.

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