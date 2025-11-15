Emir Hadžihafizbegović na naslovnoj strani Global Trends Magazina

RTV SLON

Američki  magazin “TRENDS” objavio je intervju sa prvakom drame Kamernog teatra 55 Emirom Hadžihafizbegovićem, na 10 strana. Magazin je dio najveće i najznačajnije svjetske novinske platforme i nalazi se na PressReaderu gdje milijuni ljudi čitaju Washington Post, New York Times, Der Spiegel, Cosmopolitan, Daily  Mail, The  Guardian, Waal  street  Journal, La  Figaro, Vouge., Coriere Dela  sera, El-Mundo i ostale prestižne svjetske novine i magazine.

– To je još jedno veliko priznanje za Emira Hadžihafizbegovića i globalna potvrda da su njegove maestralne glumačke kreacije i mnogobrojne svjetske nagrade za najboljeg glumca sad prepoznate i planetarno – saopćeno je iz Kamernog teatra 55.

pročitajte i ovo

Magazin

Savjeti kako smanjiti potrošnju baterije na Android telefonima

Vijesti

Nastavlja se potraga za nestalom Fatimom Džajić

Politika

Predsjedništvo KO SDP Tuzla usvojilo ključne zaključke o sigurnosti, Koksari i aktuelnim temama

Sport

Rukometaši Slobode danas dočekuju Maglaj

Tuzla i TK

Oglasio se MUP TK o detaljima nesreće kod Živinica

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]