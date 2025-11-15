Emir Hadžihafizbegović na naslovnoj strani Global Trends Magazina

Američki magazin “TRENDS” objavio je intervju sa prvakom drame Kamernog teatra 55 Emirom Hadžihafizbegovićem, na 10 strana. Magazin je dio najveće i najznačajnije svjetske novinske platforme i nalazi se na PressReaderu gdje milijuni ljudi čitaju Washington Post, New York Times, Der Spiegel, Cosmopolitan, Daily Mail, The Guardian, Waal street Journal, La Figaro, Vouge., Coriere Dela sera, El-Mundo i ostale prestižne svjetske novine i magazine.

– To je još jedno veliko priznanje za Emira Hadžihafizbegovića i globalna potvrda da su njegove maestralne glumačke kreacije i mnogobrojne svjetske nagrade za najboljeg glumca sad prepoznate i planetarno – saopćeno je iz Kamernog teatra 55.