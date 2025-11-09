Treća nagrada za Hadžihafizbegovića na festivalu u Njemačkoj

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović osvojio je Grand Prix za najboljeg glumca na 35. Filmskom festivalu Cottbus u Njemačkoj, za glavnu ulogu u hrvatskom filmu „Lijepa večer, lijep dan“ redateljice Ivone Juke.

Uz priznanje, Hadžihafizbegović je dobio i novčani dio nagrade u iznosu od 5.000 eura. Festivalski žiri ocijenio je njegovu izvedbu kao „hrabru u svojoj neizvjesnosti, moćnu u svojoj uzdržanosti i nezaboravnu u svojoj autentičnosti“.

Ovo je treći put da Hadžihafizbegović osvaja nagradu na ovom festivalu – ranije je bio proglašen najboljim glumcem za filmove „Takva su pravila“ Ognjena Sviličića i „Ćefuri Raus“ Gorana Vojinovića.

Na ovogodišnjem 35. izdanju festivala u Cottbusu prikazano je 130 filmova iz 40 zemalja svijeta.

Redateljica Ivona Juka osvojila je Glavnu nagradu festivala vrijednu 15.000 eura za isti film „Lijepa večer, lijep dan“, koji je, prema obrazloženju žirija, impresionirao „hrabrim pristupom neispričanim pričama, otvaranjem dijaloga i iskrenim sagledavanjem starih rana“.

