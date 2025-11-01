Tuzlanka dr. Šejla Hadžić dobitnica „Oskara nauke“ za 2025. godinu

RTV SLON

Tuzlanka dr. Šejla Hadžić dobitnica je Breakthrough nagrade za fundamentalnu fiziku za 2025. godinu – najprestižnijeg svjetskog priznanja u nauci, poznatog i kao „Oskar nauke“.

Nagrada, koju dodjeljuje Breakthrough Prize Foundation uz podršku najpoznatijih svjetskih inovatora poput Marka Zuckerberga, Sergeyja Brina i Anne Wojcicki, ove godine pripala je ATLAS kolaboraciji na CERN-u, čiji je Šejla ponosni član.

Zahvaljujući njihovom radu, svijet nauke dobio je najpreciznija dosadašnja mjerenja Higgsovog bozona – čestice koja daje masu svemu što postoji. Time su potvrđeni ključni zakoni prirode i mehanizam koji objašnjava kako je materija nastala nakon Velikog praska. Tim je dodatno doprinio otkrivanju novih čestica i razumijevanju odnosa između materije i antimaterije.

Dr. Šejla Hadžić, koja danas radi kao postdoktorska istraživačica na Max Planck Semiconductor Laboratory, svoj naučni put započela je u Tuzli. Završila je Gimnaziju „Meša Selimović“ i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, a potom nastavila studije u Minhenu na Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), gdje je i doktorirala u okviru ATLAS eksperimenta.

„Godine 2016. bila sam ljetna studentica na CERN-u. Vratila sam se kući promijenjena, misleći da ću se možda teško ikada vratiti tamo. Ipak, nastavila sam sanjati. Danas me ovaj trenutak podsjetio da se neki snovi zaista ostvaruju – i da nijedan san nije prevelik“, kazala je dr. Hadžić.

Ovaj uspjeh Tuzlanke dr. Šejle Hadžić predstavlja ne samo lično dostignuće već i dokaz da iz Bosne i Hercegovine mogu poteći naučnici koji pomjeraju granice mogućeg. Njen rad i predanost simbol su nade, inspiracije i moći znanja koje nadilazi granice.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za najbolje likovne radove studenata: Glavna...

Vijesti

Bećiroviću uručena Memorijalna mediteranska nagrada Ujedinjenih država svijeta

PROMO

NLB Banka dobila “Zlatni BAM” za inovativnost i humanost na djelu

Vijesti

Dini Merlinu dodijeljena nagrada za životno djelo ‘25. novembar’

Istaknuto

U uži izbor za nagradu Meša Selimović žiri odabrao pet romana

Istaknuto

Mladost koja mijenja društvo, nagrađeni učenici generacije u TK

Vijesti

Mehmedović: Ostavka je moralni čin, još se moramo izgrađivati kao društvo

Sport

Rukometaši BiH savladali Saudijsku Arabiju

Vijesti

Godišnjica tragedije u Novom Sadu: Danas Dan žalosti u dijelu BiH

BiH

Visoka predstavnica EU Kaja Kallas stiže u BiH

Istaknuto

Katolici obilježavaju blagdan Svih svetih: Dan posvećen svetima i dragim pokojnicima

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]