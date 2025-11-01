Tuzlanka dr. Šejla Hadžić dobitnica „Oskara nauke“ za 2025. godinu

Tuzlanka dr. Šejla Hadžić dobitnica je Breakthrough nagrade za fundamentalnu fiziku za 2025. godinu – najprestižnijeg svjetskog priznanja u nauci, poznatog i kao „Oskar nauke“.

Nagrada, koju dodjeljuje Breakthrough Prize Foundation uz podršku najpoznatijih svjetskih inovatora poput Marka Zuckerberga, Sergeyja Brina i Anne Wojcicki, ove godine pripala je ATLAS kolaboraciji na CERN-u, čiji je Šejla ponosni član.

Zahvaljujući njihovom radu, svijet nauke dobio je najpreciznija dosadašnja mjerenja Higgsovog bozona – čestice koja daje masu svemu što postoji. Time su potvrđeni ključni zakoni prirode i mehanizam koji objašnjava kako je materija nastala nakon Velikog praska. Tim je dodatno doprinio otkrivanju novih čestica i razumijevanju odnosa između materije i antimaterije.

Dr. Šejla Hadžić, koja danas radi kao postdoktorska istraživačica na Max Planck Semiconductor Laboratory, svoj naučni put započela je u Tuzli. Završila je Gimnaziju „Meša Selimović“ i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, a potom nastavila studije u Minhenu na Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), gdje je i doktorirala u okviru ATLAS eksperimenta.

„Godine 2016. bila sam ljetna studentica na CERN-u. Vratila sam se kući promijenjena, misleći da ću se možda teško ikada vratiti tamo. Ipak, nastavila sam sanjati. Danas me ovaj trenutak podsjetio da se neki snovi zaista ostvaruju – i da nijedan san nije prevelik“, kazala je dr. Hadžić.

Ovaj uspjeh Tuzlanke dr. Šejle Hadžić predstavlja ne samo lično dostignuće već i dokaz da iz Bosne i Hercegovine mogu poteći naučnici koji pomjeraju granice mogućeg. Njen rad i predanost simbol su nade, inspiracije i moći znanja koje nadilazi granice.