NLB Banka dobila “Zlatni BAM” za inovativnost i humanost na djelu

Tradicionalna manifestacija dodjele nagrada i priznanja Zlatni BAM, u organizaciji magazina Banke i Biznis u Bosni i Hercegovini, održana je 02. oktobra u sarajevskoj Vijećnici.

„Zlatni BAM“ se dodjeljuje za finansijske uspjehe, projekte i postignuća banaka u BiH u nekoliko kategorija, a na osnovu zvaničnih izvještaja nezavisnih revizija i komisija.

Ove godine, NLB Banka d.d., Sarajevo je zajedno sa NLB Bankom a.d., Banjaluka, dobitnica nagrade „Zlatni BAM“ u kategoriji Inovativnost u bankarskom sektoru te priznanja „Zlatni BAM“ za Humanost na djelu.

Ispred NLB Banke Sarajevo nagradu Zlatni BAM za Inovativnost u bankarskom sektoru preuzeo je član Uprave Banke Jure Peljhan.

„Zaista je čast i zadovoljstvo i ove godine primiti nagradu za Inovativnost. Smatramo da su usluge Google, Garmin i Apple Pay donijele slobodu izbora i novu dimenziju praktičnosti. Naši klijenti mogu plaćati bez kartice, bez novčanika, pa čak i bez telefona – samo jednim pokretom ruke. Brzina, sigurnost i globalna dostupnost postali su standard koji im pružamo, a podsticanjem digitalizacije doprinosimo ekološki odgovornom poslovanju, u skladu sa strategijom NLB Grupe.“, izjavio je Jure Peljhan, član Uprave NLB Banke Sarajevo.

Priznanje Humanost na djelu, preuzeo je Berin Lakomica, član Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo.

„NLB Banka Sarajevo nastavlja pružati podršku inicijativama i projektima koji doprinose unapređenju društvu u svakom segmentu i na taj način pokazuje svoju dugoročnu posvećenost društveno odgovornom poslovanju i ulaganju u zajednicu.“, izjavio je Lakomica.

Ovo priznanje NLB Banka je dobila za društveno odgovornu aktivnost i donaciju od 1 milion eura. NLB Grupa je unutar 48h donijela odluku o ovoj donaciji s namjenom za podršku porodicama koje su pogođene katastrofalnim poplavama u oktobru 2024. godine.