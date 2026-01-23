NLB Banka Sarajevo je Top Employer za 2026. godinu u Bosni i Hercegovini

Jasmina Ibrahimović

NLB Banka d.d., Sarajevo je i ove godine stekla certifikat Top Employer, potvrđujući tako da je 2026. druga uzastopna godina u kojoj je prepoznata od strane Top Employers Instituta kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u zemlji i regionu.

Dobijanje certifikata drugu godinu zaredom dodatno potvrđuje kontinuitet NLB Banke d.d., Sarajevo da kreira visokoperformansno radno okruženje kroz strategije upravljanja ljudima, nezavisnu evaluaciju i jasan fokus na prakse koje unapređuju poslovne rezultate, angažovanost zaposlenika i njihov profesionalni rast.

Program certifikacije zasniva se na rezultatima detaljne ankete HR Best Practices Survey koja se sastoji od šest HR domena: strategiju razvoja zaposlenih, radno okruženje, privlačenje talenata, učenje i razvoj, raznolikost, jednakost i inkluziju te dobrobit zaposlenih, što ovo priznanje čini posebno značajnim i relevantnim.

„Certifikat Top Employer za 2026. godinu rezultat je zajedničkog rada svih naših zaposlenika,njihove posvećenosti, profesionalizma i želje da svakoga dana budemo bolji. Ponosni smo što smo ponovo  potvrdili da kreiramo radno okruženje u kojem se zaposlenici osjećaju cijenjeno, uključeno i motivisano. Ovo priznanje nas dodatno obavezuje da nastavimo ulagati u razvoj naših zaposlenika, digitalizaciju procesa i jačanje kulture koja potiče inovativnost, odgovornost i zajednički uspjeh“, izjavila je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo.

Top Employers Institute je vodeći globalni autoritet za HR strategije. Sa svojim svjetski vodećim uvidima zasnovanim na certifikaciji i podacima, vode i osnažuju organizacije u provođenju transformacijskih praksi u radu s ljudima, unapređenje poslovnih rezultata te pružaju podršku u angažmanu i zadržavanju vrhunskih talenata.

U 2025. godini, Top Employers Institute je certificirao gotovo 2.500 organizacija u 131 zemlji/regiji, pozitivno utičući na živote više od 14 miliona zaposlenika širom svijeta.

