NLB Sport za mlade: Kada zajednica raste – djeca rastu snažnije

Postoji nešto posebno u lokalnim klubovima. To su mjesta gdje djeca prvi put dobiju svoj dres, gdje uče kako izgleda pravi tim, gdje se pobjeđuje i gubi, i uvijek i iznova pokušava. U tim malim dvoranama i na skromnim terenima počinju najljepše priče — one o karakteru, zajedništvu i snovima koji rastu daleko brže od dječjih koraka.

Upravo kroz projekat „NLB Sport za mlade“, NLB Banka pruža podršku lokalnim klubovima koji vode najvažniju misiju – odgoj generacija koje dolaze.

Za sezonu 2025/2026, nakon brojnih pristiglih prijava, odabrano je 9 sportskih organizacija sa područja Federacije BiH koje rade s djecom. Tu su klubovi iz Sarajeva, Tuzle, Mostara, Ljubuškog, Doboj Istoka, Kladnja.

Svaki od klubova ima nešto zajedničko: trenere koji vjeruju u djecu i djecu koja vjeruju u sebe, i koji često rade u izazovnim uslovima. Ali to ih ne sprječava da stvaraju okruženje u kojima djeca osjećaju sigurnost, pripadnost, podršku, vjeru u sebe. Treneri ih uče kako se pruža ruka protivniku, kako se slavi, ali i kako se gradi upornost. Jer sport nije samo fizička aktivnost — to je prva lekcija o hrabrosti, poštovanju, disciplini i povjerenju.

„Kada ulažemo u djecu, ulažemo u najljepšu budućnost naše zajednice. U svakoj lokalnoj zajednici postoje mjesta na kojima djeca odrastaju brže — sportske sale, tereni, sportski prostori u kojima nauče šta znači biti dio tima. Ta mjesta su izuzetno posvećena, ali skromna, i nose nevjerovatnu snagu. Naša želja je da budemo uz njih, ne samo kao finansijska podrška, nego kao partneri koji razumiju koliko je važno svako dijete, svaki trening, svaki mali napredak. Kada ulažemo u sport, ulažemo u djecu i ulažemo u budućnost cijele zajednice.“, izjavila je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke Sarajevo.

„NLB Sport za mlade“ se po prvi put istovremeno realizuje u svim zemljama NLB Grupe, stvarajući jedinstvenu regionalnu priču o odrastanju kroz sport. Ukupno 144 kluba, u preko 100 gradova širom regiona, sa preko 20.000 uključene djece, ovaj projekat daje podršku da nastave raditi ono što rade najbolje — oblikuju generacije koje dolaze.