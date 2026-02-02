Akcijska ponuda gotovinskih i stambenih kredita NLB Banke: Zauvijek ovako

Za ono što vam treba odmah i za ono što traje godinama, NLB Banka kroz novu akcijsku ponudu gotovinskih i stambenih kredita nudi finansijska rješenja za trenutne potrebe i životne odluke koje traju godinama.

U akcijskoj ponudi, uz NLB gotovinski kredit, klijenti mogu realizovati iznos do 50.000 KM, uz fiksnu kamatnu stopu do 10 godina, dok je odobrenje brzog kredita do 20.000 KM moguće odmah, samo uz ličnu kartu*. Dodatna pogodnost bez naknade za obradu kredita dostupna je klijentima koji koriste mobilno bankarstvo uz minimalno dvije transakcije mjesečno. Proces je brz, dokumentacija minimalna, a rješenje dostupno bez nepotrebnog čekanja.

NLB Gotovinski kredit | Zauvijek ovako

Za one koji razmišljaju dugoročno, NLB stambeni kredit moguće je realizovati kroz fiksnu kamatnu stopu do 20 godina, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Kredit je moguće koristiti i za finansiranje nekretnina u izgradnji, što dodatno proširuje mogućnosti klijenata koji planiraju kupovinu doma ili investiranje u budućnost.

NLB Stambeni kredit | Zauvijek ovako

Bilo da želite kupiti svoj dom za zauvijek, opremiti stan ili kupiti novi automobil, uz novu akcijsku ponudu gotovinskih i stambenih kredita NLB Banke Sarajevo, vaši planovi su bliže ostvarenju.

Za više informacija o uslovima gotovinskih kredita posjetite link. Provjerite i više o ponudi stambenih kredita NLB Banke na linku.

*Za klijente sa redovnim primanjima preko NLB Banke d.d., Sarajevo minimalno tri mjeseca uz uslov ispunjenja kriterija Banke za odobrenje kredita. Za detajnije informacije o uslovima i troškovima kredita, te ostaloj ponudi kredita posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili se informirajte putem informacionog lista na web stranici ili pozovite Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

O NLB Banci Sarajevo

NLB Banka d.d., Sarajevo je komercijalna banka koja posluje na području Federacije BiH i Brčko distrikta, pružajući usluge građanima, malim i srednjim preduzećima, korporativnom i javnom sektoru kroz mrežu od 33 poslovnice.