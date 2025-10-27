Tuzlake u Novu godinu uvodi Adi Šoše

Tuzlaci i gosti grada i ove će godine imati priliku da Novu godinu dočekaju na Trgu slobode, uz muziku, svjetlosne efekte i praznični ambijent. Za atmosferu na bini pobrinuće se poznati izvođači, a zvijezda večeri je popularni Adi Šoše.

„Meni je velika čast i privilegija što ću imati priliku da pjevam u Tuzli za doček 2026. godine. Jako se veselim tom nastupu i ovom prilikom pozivam sve ljude da nam se pridruže. Biće je za svakoga ponešto, tako da parti je ono fokus, tako da ja vjerujem da će stvarno publika da se fino provede tu noć.“ – istakao je Adi Šoše.

Ranija iskustva kažu da Tuzla ima dobru publiku, pa i producent najavljuje da se ovaj nastup očekuje s nestrpljenjem.

„Prvo da kažem da smo zaista imali divna iskustva sa tuzlanskom publikum i vjerujem da će tako i ostati. Siguran sam da mi radimo neki novi sad refresh našeg koncerta. Do nove godine će izaći sigurno par novih pjesama, tako da publika će imati priliku da nas vidi u nešto drugačijim izdanjima.“ – istakao je producent Amil Lojo.

Prazničnu čaroliju i ove godine podržava Bingo grupacija, koja stoji iza manifestacije Zima u Tuzli i brojnih događaja koji u decembru ožive centar grada.

„Već četvrtu godinu za redom Bingo Grupacija je ponosni partner manifestacije Zima u Tuzli, koja je nekako postala centralna praznična manifestacija i nešto što okuplja sve naše sugrađane i sve oni koji se tokom novogodišnjih praznika zateknu u Tuzli. Za sjajnu atmosferu, osim Adija, za novogodišnju noć pobrinut će se i Tuzlanski pilsner, pivo jedne od članica naše grupacije Pivare Tuzla, koje je davno preraslo ulogu lokalnog piva, a postalo je nešto što okuplja sve generacije u Tuzli.” – dodala je Tatjana Paunoski, rukovoditeljica službe trade marketinga kompanije Bingo Tuzla.

Podršku novogodišnjem dočeku daje i NLB Banka Tuzla, koja već tradicionalno učestvuje u projektima koji okupljaju zajednicu i promovišu zajedništvo.

„NLB Banka i ove godine, znači evo, podržava organizaciju ove manifestacije novogodišnjeg dočeka 2026. godine i nekako za nas ova manifestacija ne predstavlja samo taj neki praznični događaj, nego je i simbol zajedništva, povjerenja i nekako optimizma koji povezuje sve građane, porodice i sve generacije.“ – ističe Senada Jahić, direktorica podružnice NLB Banke Tuzla.

Za ovakav doček Nove godine posebna pozivnica i rezervacija vam ne treba, ako ponesete dobro rasoloženje, provod je zagarantovan, poručuju organizatori.