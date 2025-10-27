Tuzlake u Novu godinu uvodi Adi Šoše

Nedžida Sprečaković
Tuzlake u Novu godinu uvodi Adi Šoše
Tuzlake u Novu godinu uvodi Adi Šoše

Tuzlaci i gosti grada i ove će godine imati priliku da Novu godinu dočekaju na Trgu slobode, uz muziku, svjetlosne efekte i praznični ambijent. Za atmosferu na bini pobrinuće se poznati izvođači, a zvijezda večeri je popularni Adi Šoše.

„Meni je velika čast i privilegija što ću imati priliku da pjevam u Tuzli za doček 2026. godine. Jako se veselim tom nastupu i ovom prilikom pozivam sve ljude da nam se pridruže. Biće je za svakoga ponešto, tako da parti je ono fokus, tako da ja vjerujem da će stvarno publika da se fino provede tu noć.“ – istakao je Adi Šoše.

Ranija iskustva kažu da Tuzla ima dobru publiku, pa i producent najavljuje da se ovaj nastup očekuje s nestrpljenjem.

„Prvo da kažem da smo zaista imali divna iskustva sa tuzlanskom publikum i vjerujem da će tako i ostati. Siguran sam da mi radimo neki novi sad refresh našeg koncerta. Do nove godine će izaći sigurno par novih pjesama, tako da publika će imati priliku da nas vidi u nešto drugačijim izdanjima.“ – istakao je producent Amil Lojo.

Prazničnu čaroliju i ove godine podržava Bingo grupacija, koja stoji iza manifestacije Zima u Tuzli i brojnih događaja koji u decembru ožive centar grada.

„Već četvrtu godinu za redom Bingo Grupacija je ponosni partner manifestacije Zima u Tuzli, koja je nekako postala centralna praznična manifestacija i nešto što okuplja sve naše sugrađane i sve oni koji se tokom novogodišnjih praznika zateknu u Tuzli. Za sjajnu atmosferu, osim Adija, za novogodišnju noć pobrinut će se i Tuzlanski pilsner, pivo jedne od članica naše grupacije Pivare Tuzla, koje je davno preraslo ulogu lokalnog piva, a postalo je nešto što okuplja sve generacije u Tuzli.” – dodala je Tatjana Paunoski, rukovoditeljica službe trade marketinga kompanije Bingo Tuzla.

Podršku novogodišnjem dočeku daje i NLB Banka Tuzla, koja već tradicionalno učestvuje u projektima koji okupljaju zajednicu i promovišu zajedništvo.

„NLB Banka i ove godine, znači evo, podržava organizaciju ove manifestacije novogodišnjeg dočeka 2026. godine i nekako za nas ova manifestacija ne predstavlja samo taj neki praznični događaj, nego je i simbol zajedništva, povjerenja i nekako optimizma koji povezuje sve građane, porodice i sve generacije.“ ističe Senada Jahić, direktorica podružnice NLB Banke Tuzla.

Za ovakav doček Nove godine posebna pozivnica i rezervacija vam ne treba, ako ponesete dobro rasoloženje, provod je zagarantovan, poručuju organizatori.

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzlake i ove godine očekuje spektakularan doček Nove godine na Trgu...

PROMO

NLB Banka dobila “Zlatni BAM” za inovativnost i humanost na djelu

Vijesti

Otvoren renovirani veliki Bingo Stup

PROMO

NLB Banka Sarajevo, Mastercard i Dino Merlin: Zauvijek ovako

Vijesti

„Plazma podržava prvačiće“: 30.000 paketića za učenike prvih razreda u BiH

Magazin

FOTO/ Spektakularan koncert Amire Medunjanin

Vijesti

Udruženja pacijenata: Pacijenti u Federaciji BiH ostaju bez terapija koje spašavaju život

Istaknuto

Konferencija u Tuzli o primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju

Vijesti

Pomjeranje kazaljki i zimsko računanje vremena utiču na bioritam i raspoloženje

Istaknuto

BCC Tuzla slavi rođendan uz veliku nagradnu igru i koncert Saše Kovačevića

Istaknuto

Velika reforma u EU: Vozačka dozvola prelazi u digitalni oblik, zabrana vožnje važi u cijeloj Evropi

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]