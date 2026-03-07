„Medicinski Oscar“: Doktorica iz BiH među finalistima za međunarodnu nagradu

Docentica doktorica Jelena Petković-Dabić iz Bosne i Hercegovine uvrštena je među 18 finalista ovogodišnje međunarodne nagrade International Medis Awards za medicinska istraživanja, koja se u javnosti često naziva i „medicinskim Oscarom“.

Ona je nominovana u oblasti dermatologije, nakon što je stručna komisija pregledala ukupno 243 naučno-istraživačka rada pristigla iz 11 zemalja. Od tog broja 196 radova ispunilo je kriterije prihvatljivosti, a među njima je izabrano 18 finalista.

Doc. dr. Petković-Dabić ističe da nominaciju smatra velikim ličnim uspjehom, ali i dodatnom obavezom da nastavi doprinositi razvoju dermatovenerologije u Bosni i Hercegovini.

„Ova nominacije nije samo moj uspjeh, već i uspjeh cijelog mog tima, kolega iz Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, kao i mojih kolega sa Klinike za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Kada sam saznala za nominaciju, prva misao mi je bila, evo konačno je prepoznat i priznat dugogodišnji trud i rad. Moramo priznati da to danas nije često, ali zahvaljujući organizatorima i naučnom komitetu International Medis Awards ne trebamo gubiti nadu jer evo, prave vrijednosti se ipak cijene. Prva osoba kojoj sam javila bio je moj suprug, moja dugogodišnja podrška“, kazala je doc. dr. Petković-Dabić.

Njen naučni rad izdvojio se, između ostalog, jer predstavlja prvo kliničko istraživanje u svijetu koje je ispitivalo djelovanje jednog od najnovijih lijekova za liječenje dijabetesa kod pacijenata koji istovremeno boluju od psorijaze.

„Rezultati su ukazali da se nakon tri mjeseca primjene ovog lijeka kod naših pacijenata koža značajno očistila od psorijaznih promjena (crvenih ljuspavih plakova), te da se smanjio nivo šećera u krvi, nivo masnoća u krvi također, kao i poboljšao kvalitet života ovih pacijenata. Osnovni zaključci istraživanja su ti da bi baš taj ispitivani lijek, poznat široj javnosti kao Ozempic, mogao biti lijek koji će se koristiti u liječenju gojaznih pacijenata koji boluju od psorijaze i od dijabetesa zajedno“, pojasnila je.

Istraživanje je trajalo nešto više od tri godine, a poseban izazov bio je pronaći dovoljan broj pacijenata koji imaju teži oblik psorijaze, dijabetes tipa 2 i istovremeno su gojazni.

„U kliničkim studijama ovog nivoa, bitno je pridobiti povjerenje pacijenata koji će pristati da učestvuju u istraživanju, pristati da primaju određeno vrijeme lijek koji im predložite. Ja sam imala sreću jer je svaki od mojih 31 pacijenta pristao na istraživanje i time dao svoj doprinos u liječenju velikog broja ljudi. Ovom prilikom im se svima javno zahvaljujem na učešću“, navela je.

Dodaje da je ovo istraživanje utjecalo i na njen pristup liječenju pacijenata s psorijazom.

„Još jednom je potvrđeno da je to multisistemska bolest i da su kožne promjene samo mali djelić onog što vidimo golim okom na pacijentu, a da su mnogo veći teret ove bolesti ustvari njene ostale pridružene bolesti, kao što su dijabetes, hipertenzija, hiperlipidemija, gojaznost i depresija koje ne vidimo golim okom, ali ih moramo ispitati i ako je moguće prevenirati kod ovih pacijenata“, ističe.

Pored rada s pacijentima, dr. Petković-Dabić aktivno učestvuje i u naučno-istraživačkom radu te u nastavi na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.

„Pored svakodnevnog rada u Klinici za kožne i polne bolesti UKC RS, kao docent Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, imam obaveze i oko svojih studenata, od održavanja predavanja, vježbi, ispitnih rokova, ali tu se još mora dodati i moj rad u privatnoj dermatovenerološkoj praksi, gdje također provodim mnogo vremena. Dobra organizacija je ključ svakog uspjeha, za sada mi to uspijeva, vidjet ćemo do kada“, kazala je.

Navodi i da je nominacija dodatni motiv za završetak novog naučnog rada koji predstavlja nastavak ovog istraživanja.

„Riječ je o takozvanoj Follow Up studiji gdje smo produžili naše istraživanje sa tri mjeseca na ukupno 12 mjeseci i došli do fantastičnih rezultata, koji će, nadam se, uskoro ugledati svjetlo dana u jednom od visoko rangiranih naučnih časopisa. Možda se nadati još jednoj nominaciji, ko zna“, rekla je.

Na kraju je uputila poruku mlađim kolegama.

„Manjak vremena i manjak resursa je činjenica, to ne mogu opovrgnuti, ali treba gledati dalje ispred sebe i negdje na kraju, uvijek se vidi svjetlo kome treba težiti. Kada završite dugogodišnje istraživanje i dođete do rezultata, vi ste dali izuzetan doprinos daljem razvoju medicinske prakse, a samim tim trebate biti svjesni činjenice da ćete možda pomoći mnogo većem broju ljudi nego samo radeći u svojim ambulantama“, poručila je doc. dr. Petković-Dabić.

Dodjela nagrada International Medis Awards bit će održana 12. marta u Ljubljani.