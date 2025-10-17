Bećiroviću uručena Memorijalna mediteranska nagrada Ujedinjenih država svijeta

Članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću uručena je Memorijalna mediteranska nagrada – posebno izdanje za 2025. godinu, koju organizacija Ujedinjenih država svijeta dodjeljuje Bosni i Hercegovini.

Priznanje organizacije Ujedinjenih država svijeta, u kojoj djeluje 16.000 organizacija iz 181 države svijeta, dodjeljuje se svakih deset godina državi koja je simbol interkulturalnog i međureligijskog djelovanja, a koja je bila žrtva rata. Prije Bosne i Hercegovine, ova nagrada je dodijeljena Španiji i Japanu.

Nagradu, koja se sastoji od originalnog djela “Totem mira”, zvanične zastave Ujedinjenih država svijeta, kao i počasne lente, Bećiroviću su uručili generalni sekretar Ujedinjenih država svijeta i predsjednik Mediteranske fondacije Michele Capasso i podsekretar Ujedinjenih nacija i visoki predstavnik Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija Miguel Angel Moratinos.

Oni su poručili da se ove godine nagrada dodjeljuje Bosni i Hercegovini, a da se uručuje članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću zbog njegovog dosljednog zalaganja u afirmiranju multilateralizma, dijaloga, međusobnog poštovanja i zajedništva, te drugih univerzalnih vrijednosti kako u okviru Ujedinjenih nacija, tako i u drugim međunarodnim organizacijama.

Član Predsjedništva BiH je rekao da je Bosna i Hercegovina duboko posvećena jačanju dijaloga i izgradnji povjerenja među različitim kulturama i civilizacijama.

– Naša država je snažan zagovornik multilateralizma i međunarodne solidarnosti – rekao je Bećirović.

Generalni sekretar Ujedinjenih država svijeta Michele Capasso je tokom obraćanja istaknuo da Bosna i Hercegovina zauzima posebno mjesto u historiji Evrope i svijeta, kao primjer multietničkog, multikulturnog i multireligijskog društva. Naglasio je da upravo takva Bosna i Hercegovina, uprkos izazovima, pokazuje da mir, dijalog i zajednički život različitih naroda nisu samo ideali, nego i realna vizija budućnosti kojoj teže svi narodi svijeta.

Dodjeli Memorijalne mediteranske nagrade, između ostalih, prisustvovali su ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini Sara Eti Castellani, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Arnhild Spence, generalna direktorica Ujedinjenih država svijeta Pia Molinari, predstavnik Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija Alessandro Girola i njihovi saradnici, te ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Italiji Amira Arifović Harms, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.