Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za najbolje likovne radove studenata: Glavna nagrada putovanje u Milano

Univerzitet u Tuzli, Centar za sport, kulturu i umjetnost, raspisuje konkurs za odabir tri najbolja rada iz oblasti likovnih umjetnosti u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2025. godinu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Tuzli.

Zainteresovani kandidati treba da dostave sljedeće podatke:

1.Lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail) 2.Biografiju 3.Kandidati mogu dostaviti do tri umjetnička rada sa ispisanim podacima o djelu (naziv rada, tehnika, dimenzije i godina nastanka) 4.Umjetnička izjava, maksimalno 1 stranica A4 formata (opis koncepta radova)

Dostavljanje radova: Radove dostaviti najkasnije do 01.12.2025. godine u prostorije Rektorata kancelarija broj 11 (Filozofski fakultet).

Rok za prijavu: Konkurs i dostavljanje radova otvoreni su do 07.12.2025. godine. www.untz.ba Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti do 18.12.2025. godine na web stranici:

Napomena: moguće je priložiti ukupno tri rada u jednoj oblasti. Odabrani kandidati/kinje moći će da se predstave umjetničkim radovima sa kojima su se prijavili na Javni konkurs, odnosno radovima koje je Umjetnički savjet odabrao.

Kandidat/kinja čiji rad bude najbolje ocjenjen bit će dobitnik nagradnog putovanja 3 dana u Milano (Italija).

Centar za sport, kulturu i umjetnost Tuzla će odabrane radove predstaviti u okviru programa izlagačkih aktivnosti 23.12.2025. godine u Galerijskom prostoru Univerziteta, te snositi troškove postavke radova, voditelja izložbe, izrade i štampanja plakata, troškove izložbenog prostora, najavu i promociju izložbe u sredstvima informisanja.