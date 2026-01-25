Univerzitet u Tuzli objavio Javni poziv za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse

Univerzitet u Tuzli objavio je Javni poziv za uspostavljanje i dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi u akademskoj 2025/26. godini.

Javni poziv raspisan je na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, Statuta Univerziteta u Tuzli, kao i važećih procedura koje regulišu angažman stručnjaka iz prakse i studenata doktorskih studija u nastavnom procesu. Odluka o raspisivanju poziva donesena je na prijedlog naučno-nastavnih vijeća Ekonomskog, Farmaceutskog i Prirodno-matematičkog fakulteta, uz saglasnost Senata Univerziteta u Tuzli.

Kako je navedeno, Ekonomski, Farmaceutski i Prirodno-matematički fakultet iskazuju potrebu za uspostavljanjem i dopunom Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji posjeduju radno iskustvo i rezultate iz uže naučne oblasti.

Na Ekonomskom fakultetu potreba je iskazana za oblast “Menadžment i upravljanje”, za izvođenje predavanja i vježbi.

Farmaceutski fakultet traži stručnjake za izvođenje vježbi iz oblasti “Biohemija”, “Farmakognozija”, “Klinička farmacija”, “Farmaceutska hemija”, “Farmaceutska tehnologija” i “Farmaceutska analitika”.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu potreba je iskazana za izvođenje vježbi u oblastima “Primijenjena matematika i računarstvo”, “Teorijska matematika”, “Metodika nastave matematike i matematika za nastavu u osnovnoj školi”, “Opća i eksperimentalna fizika”, “Opća i teorijska fizika”, “Biosistematika i morfologija biljaka”, “Biosistematika i morfologija životinja”, “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”, “Ekologija biljaka i životinja”, “Opšta i neorganska hemija”, “Organska hemija”, “Fizikalna hemija”, “Analitička hemija”, “Fizička geografija”, “Antropogeografija” i “Regionalna geografija”.

Cilj javnog poziva je uključivanje istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti prakse u izvođenje nastave, s namjerom unapređenja kvaliteta obrazovanja, jačanja veze između akademske zajednice i realnog sektora, te pružanja studentima savremenih i primjenjivih znanja.

Javni poziv objavljen je 22. januara 2026. godine, a kompletan tekst poziva, zajedno s uslovima i procedurom prijave, dostupan je na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Tuzli na linku OVDJE.