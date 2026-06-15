Otvoren konkurs za upis na fakultete i Akademiju Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete i Akademiju Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026/2027. godinu.

Konkurs je objavljen 11. juna 2026. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, a budućim studentima dostupne su sve informacije o uslovima upisa, broju mjesta i rokovima za prijavu.

Zainteresovani kandidati mogu putem zvaničnih kanala Univerziteta pronaći tekst konkursa, kao i prijavu za upis na prvi i integrirani prvi i drugi ciklus studija.

Iz Univerziteta u Tuzli pozivaju sve zainteresovane maturante i buduće studente da se na vrijeme informišu o procedurama i rokovima te blagovremeno podnesu prijave za upis u akademsku 2026/2027. godinu.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2026/27. GODINI

PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA