Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za više asistente

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih viših asistenata po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima u Federaciji BiH 2025, a oglas se odnosi na dvije uže naučne oblasti na Farmaceutskom i Tehnološkom fakultetu.

Konkurs je raspisan na osnovu odluka Senata Univerziteta, projekta sufinansiranja zapošljavanja te saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona. Radni odnos zasniva se do 31. decembra 2026. godine, u skladu sa programom sufinansiranja.

Prijem je predviđen za po jednog izvršioca na Farmaceutskom fakultetu za užu naučnu oblast Biohemija te na Tehnološkom fakultetu za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo. Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove, uključujući izbor u zvanje višeg asistenta na Univerzitetu u Tuzli za oblast na koju se prijavljuju, kao i evidenciju nezaposlenih lica kod Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prije zaključenja ugovora o radu.

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, rangiranje će se vršiti u skladu sa Statutom i Pravilnikom Univerziteta, isključivo na osnovu dostavljene dokumentacije. Spisak potrebnih dokaza, obrasci izjava i detalji o načinu bodovanja dostupni su na zvaničnoj web stranici Univerziteta.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnoj štampi i na web stranici Univerziteta, a prijave se dostavljaju putem Pisarnice ili preporučenom poštom na adresu Univerziteta, uz obaveznu naznaku fakulteta i uže naučne oblasti.