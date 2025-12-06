Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs i oglas za prijem novih radnika

Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs i oglas za prijem novih radnika
Univerzitet u Tuzli raspisao je javni konkurs i javni oglas za prijem novih zaposlenika u radni odnos.

Javni konkurs raspisan je za dva mjesta. Putem konkursa traže se viši laborant na Prirodno-matematičkom fakultetu i šef računovodstva.

Istovremeno, objavljen je i javni oglas za radno mjesto knjigovođe stalnih sredstava i sitnog inventara.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, dok je rok za prijave na javni oglas 8 dana od dana objave.

Svi detalji konkursa dostupni su OVDJE.

