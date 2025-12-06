Donald Trump dobitnik FIFA nagrade za mir

Gianni Infantino i Donald Trump/Foto: FIFA

U Washingtonu je u petak održan žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, uz ceremoniju punu poznatih ličnosti u kojoj je američki predsjednik Donald Trump imao istaknutu ulogu.

Prije početka žrijeba u Kennedy Centru, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, s kojim Trump ima blizak odnos, uručio mu je prvu FIFA nagradu za mir.

Iz FIFA-e su poručili da nagrada priznaje napore pojedinaca koji spajaju ljude i donose nadu budućim generacijama. Trump je ovu nagradu opisao kao „jednu od najvećih počasti u svom životu“, prenosi AFP.

