Donald Trump dobitnik FIFA nagrade za mir

U Washingtonu je u petak održan žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, uz ceremoniju punu poznatih ličnosti u kojoj je američki predsjednik Donald Trump imao istaknutu ulogu.

Prije početka žrijeba u Kennedy Centru, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, s kojim Trump ima blizak odnos, uručio mu je prvu FIFA nagradu za mir.

Iz FIFA-e su poručili da nagrada priznaje napore pojedinaca koji spajaju ljude i donose nadu budućim generacijama. Trump je ovu nagradu opisao kao „jednu od najvećih počasti u svom životu“, prenosi AFP.