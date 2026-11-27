Besplatno testiranje na HIV i hepatitise B i C bit će organizovano u Tuzli u utorak, 1. decembra, povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a.

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizuje Dan otvorenih vrata, tokom kojeg će svim zainteresovanim građanima od 8 do 15 sati biti omogućeno besplatno testiranje i savjetovanje.

Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o značaju prevencije, pravovremenog otkrivanja infekcija i informisanja građana o mogućnostima liječenja.

Besplatno testiranje na HIV i u Mostaru

Povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji s partnerskim ustanovama i organizacijama, priprema niz edukativnih i preventivnih aktivnosti u Mostaru pod sloganom „Znanje štiti“.

Građanima će u trgovačkom centru Mepas Mall biti omogućeno dobrovoljno i besplatno testiranje na HIV i hepatitise B i C, kao i razgovor sa zdravstvenim stručnjacima.

Edukativne aktivnosti bit će održane i na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, dok će svoja vrata građanima otvoriti i Klinika za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Federalni zavod predstavit će i najnovije epidemiološke podatke o HIV infekciji i AIDS-u na području Federacije BiH.

Poseban akcenat ovogodišnjih aktivnosti stavljen je na prevenciju, dostupnost liječenja te smanjenje stigmatizacije i diskriminacije osoba koje žive s HIV-om.