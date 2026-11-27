Federalno tužilaštvo FBiH danas je podiglo optužnicu protiv sedam osoba povezanih s poslovanjem kompanije poznate kao Holand taksi, zbog organizovanog kriminala, nedozvoljene trgovine i pranja novca.

Optužnica je podignuta protiv Adnana Lunje, Adise Ribić, Harisa Mujčinovića, Jasmina Džemidžića, Aldina Rizve, Miralema Kurtića i Eldina Omanovića.

Lunja i Ribić terete se da su od juna 2016. do decembra 2025. godine organizovali kriminalnu grupu koja je neovlaštenim pružanjem usluga taksi prijevoza njima omogućila sticanje protivpravne imovinske koristi veće od 3.037.740 KM.

Holand taksi imao samo četiri licencirana vozila

Prema optužnici, Holand taksi je angažovao više od 100 vozila i vozača bez potrebnih dozvola, obavljajući oko 1.000 vožnji dnevno.

Optuženi se terete i za prikrivanje porijekla novca kroz poslovanje kompanije, kupovinu nekretnina, otplatu kredita i finansiranje putovanja.

U okviru ovog predmeta Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom krajem septembra preuzela je na upravljanje stambeno-poslovnu zgradu u Sarajevu i vilu na području općine Ravno.

Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora Lunji i mjera zabrane Adisi Ribić, kao i saslušanje više od 100 svjedoka i četiri vještaka te izvođenje nekoliko hiljada materijalnih dokaza.

Optužnica je dostavljena Posebnom odjelu Vrhovnog suda FBiH na potvrđivanje. Sve osobe smatraju se nevinim dok se njihova krivica ne utvrdi pravosnažnom presudom.